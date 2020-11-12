Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Босния и Герцеговина
Иран
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Грузия
Македония
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Молдавия
Россия
00
Футбол. Сборные
22:45
Уэльс
США
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Венгрия
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Ирландия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сербия
Шотландия
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Ирландия
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
19:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Мне нравился Зайнутдинов». Роман Широков оценил трансфер казахстанца в ЦСКА

В его состав он перешел летом.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист сборной России Роман Широков считает, что московский ЦСКА отметился хорошим трансфером, пригласив в свой состав казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.

Команда
ЦСКА

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги».

— Какой из клубов лучше других провел трансферную кампанию?

— У ЦСКА хорошее приобретение, мне нравился Зайнутдинов. Просто они его используют как левого защитника. Посмотрим, что будет дальше. По остальным трансферам ЦСКА пока трудно что-либо сказать.

Отметим, что до перехода в ЦСКА в августе Зайнутдинов играл за «Ростов», в который перебрался из «Астаны» в начале 2019 года. За «армейцев» он провел в РПЛ уже десять игр, в которых забил один гол.

Читайте также
Дядя Гризманна обвинил Месси в чрезмерном влиянии на команду
Новая звезда Тутберидзе готова бороться со взрослыми
С тремя неизвестными: Бабиков и Гараничев отобрались на КМ
В центре Москвы прошла акция в поддержку Дзюбы
Куда пошли деньги за воспитание форварда «Спартака» Соболева
Смолов не выйдет на поле до конца года из-за травмы
Россия играет с Молдавией в товарищеском матче (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь