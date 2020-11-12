«Мне нравился Зайнутдинов». Роман Широков оценил трансфер казахстанца в ЦСКА

Бывший футболист сборной России Роман Широков считает, что московский ЦСКА отметился хорошим трансфером, пригласив в свой состав казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.

Команда ЦСКА

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги».

— Какой из клубов лучше других провел трансферную кампанию?

— У ЦСКА хорошее приобретение, мне нравился Зайнутдинов. Просто они его используют как левого защитника. Посмотрим, что будет дальше. По остальным трансферам ЦСКА пока трудно что-либо сказать.