«Мне нравился Зайнутдинов». Роман Широков оценил трансфер казахстанца в ЦСКА
В его состав он перешел летом.
В его состав он перешел летом.
Бывший футболист сборной России Роман Широков считает, что московский ЦСКА отметился хорошим трансфером, пригласив в свой состав казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.
Об этом он сказал в интервью
— Какой из клубов лучше других провел трансферную кампанию?
— У ЦСКА хорошее приобретение, мне нравился Зайнутдинов. Просто они его используют как левого защитника. Посмотрим, что будет дальше. По остальным трансферам ЦСКА пока трудно
Отметим, что до перехода в ЦСКА в августе Зайнутдинов играл за «Ростов», в который перебрался из «Астаны» в начале 2019 года. За «армейцев» он провел в РПЛ уже десять игр, в которых забил один гол.