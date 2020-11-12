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20:00 (мск), источник: ТАСС

РФС не стал исключать Безбородова из списка судей на матчи РПЛ

ТАСС, 12 ноября. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) исключило Михаила Вилкова из списка судей на матчи Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее глава судейского комитета Ашот Хачатурянц сообщил ТАСС, что Вилков, а также арбитр Владислав Безбородов отстранены от работы до конца года. При этом Безбородов не исключен из списка судей на матчи РПЛ.

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5 ноября экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала ряд действий Вилкова в матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1) ошибочными. Согласно заявлению Вилкова, он ввел в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета при рассмотрении протеста «Рубина», сказав, что причиной остановки игры в моменте с участием футболиста казанцев Джордже Деспотовича была неправильная установка мяча футболистами казанцев, а не сигнал от видеоассистентов рефери о необходимости обратиться к просмотру эпизода в штрафной «Рубина».

ЭСК признала ошибочными два решения Безбородова в матче 12-го тура «Краснодар» — «Спартак» (1:3) в вопросе по засчитанному первому голу красно-белых и отмененному мячу защитника краснодарцев Кайо.

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