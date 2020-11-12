РФС не стал исключать Безбородова из списка судей на матчи РПЛ
ТАСС, 12 ноября. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) исключило Михаила Вилкова из списка судей на матчи Тинькофф — Российской
ТАСС, 12 ноября. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) исключило Михаила Вилкова из списка судей на матчи Тинькофф — Российской
Ранее глава судейского комитета Ашот Хачатурянц сообщил ТАСС, что Вилков, а также арбитр Владислав Безбородов отстранены от работы до конца года. При этом Безбородов не исключен из списка судей на матчи РПЛ.
5 ноября
ЭСК признала ошибочными два решения Безбородова в матче 12-го тура «Краснодар» — «Спартак» (1:3) в вопросе по засчитанному первому голу