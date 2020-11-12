Футболист «Локомотива» Смолов не выйдет на поле до конца года из-за травмы

Смолов получил повреждение и был заменен на 34-й минуте матча 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» (1:5). Также в лазарете «Локомотива» находится капитан команды хорват Ведран Чорлука.

«Магнитно-резонансная томография показала, что на восстановление Федору потребуется около шести недель. Срок возвращения в общую группу Ведрана Чорлуки определится в ближайшие дни по итогам индивидуальных тренировок и дополнительного тестирования», — говорится в сообщении.

Смолову 30 лет, в текущем сезоне он провел 16 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забив три гола. За сборную России форвард провел 39 матчей, забив 14 голов. В 2018 году в составе национальной команды он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в России, где россияне уступили хорватам в серии пенальти. Смолов не реализовал послематчевый удар с одиннадцатиметровой отметки.