Текущие события
Футбол. Сборные
17:15
Япония
Панама
Футбол. Сборные
20:00
Коста-Рика
Катар
Футбол. Сборные
12.11
Англия
Ирландия
30
Футбол. Сборные
12.11
Уэльс
США
00
Футбол. Чемпионат Европы
12.11
Венгрия
Исландия
21
Футбол. Чемпионат Европы
12.11
Северная Ирландия
Словакия
12
Футбол. Чемпионат Европы
12.11
Сербия
Шотландия
56
Все события
Фоторепортажи
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
11:20 (мск), источник: Sport24

«С июля на стадионе плесень, влага и жучки с личинками». Федотов рассказал о состоянии арены «Фишт»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии арены «Фишт», на которой сочинцы проводят свои матчи.

Наверх
Источник: Sport24

«Состояние к сожалению, не очень. И на «Фиште», и на наших тренировочных полях, которые готовили к чемпионату мира для португальцев. Начиная с июля — плесень, влага, какие-то жучки с личинками. Гибнет трава.

Близость моря, жаркий климат. Жаль, потому что газон просто исчезает., — цитирует Федотова «Матч ТВ».

После матча 9-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» (1:1) главный тренер гостей Мурад Мусаев подверг критике качество травяного покрытия арены «Фишт», заявив, что хуже поля он еще не видел.

 Показавшая себя без трусиков Айза отреагировала на секс-скандал с Дзюбой
«Он виноват перед женой». Ведущая «Дома-2» - про интимное видео с Дзюбой
Без Дзюбы не забиваем. Молдавия всем уступала, а Россию сдержала
«Проиграли бы ОИ — был бы позор». Откровенное интервью Овечкина
Отбор Евро: Митрович подвел Сербию, Пандев — герой Македонии
Отбор ЧМ: ВАР оставил Месси без гола, а Аргентину — без победы
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Неймар вновь требует от «Барселоны» 43,6 млн евро
Россия может сняться с этапов Кубка мира по лыжным гонкам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь