«С июля на стадионе плесень, влага и жучки с личинками». Федотов рассказал о состоянии арены «Фишт»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии арены «Фишт», на которой сочинцы проводят свои матчи.
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии арены «Фишт», на которой сочинцы проводят свои матчи.
«Состояние к сожалению, не очень. И на «Фиште», и на наших тренировочных полях, которые готовили к чемпионату мира для португальцев. Начиная с июля — плесень, влага,
Близость моря, жаркий климат. Жаль, потому что газон просто исчезает., — цитирует Федотова «Матч ТВ».
После матча 9-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» (1:1) главный тренер гостей Мурад Мусаев подверг критике качество травяного покрытия арены «Фишт», заявив, что хуже поля он еще не видел.