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13:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин уличил Дзюбу в лицемерии

Известный блогер Василий Уткин оценил действия нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы после публикации его интимного видео.

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«К вопросу о самолюбовании. Во-первых, видеофиксация себя и хранение этого достаточно долго у себя в телефоне, что, вообще-то говоря, является большой глупостью. Многие написали: “Эти негодяи, подонки, которые взламывают сервера, чтобы вытащить подоплёку внутренней жизни звёзд”. Это ведь не только должно научить полицию ловить этих людей, которые, безусловно, преступники. Это должно ещё научить правилам аккуратности тех, кто находится в положении селебрити.

Во-вторых, Дзюба записал совершенно школьническое извинение. Если ты ничего не сделал, то за что извиняешься? Ну и самое главное — вспомните жест Дзюбы перед “Виражом”, когда он всё-таки забил гол. Типа “а вот я вам назло”. Сам по себе он понятен. Но как это сочетается с намерением извиниться, которое, видимо, у Дзюбы в то время уже было? Извиняться при этом на самом деле совершенно не за что.

Эта последовательность действий, мне кажется, очень чётко говорит только об одном — о лицемерии. Об изначальном лицемерии того образа, который изо всех сил сейчас старается сохранить Дзюба», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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