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13:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший капитан «Рубина» Харламов получил 12 лет колонии общего режима

Бывшего капитана «Рубина» Сергея Харламова Вахитовский районный суд Казани приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о финансовой пирамиде КПК «Рост».

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Время его нахождения под домашним арестом с 16 июля 2015 года по 20 февраля 2016-го зачтётся как 1 день домашнего ареста за 1 день колонии. 1 день содержания под стражей до 13 ноября 2020-го засчитают как 1 день за 1,5 дня отбывания наказания, сообщает «БИЗНЕС Online».

Деятельность пирамиды КПК «Рост» распространялась на 23 региона России и насчитывала 40 филиалов. На имущество фигурантов, общая стоимость которого составила 300 млн рублей, был наложен арест. По версии следствия, в общей сложности злоумышленники похитили более 1,4 млрд рублей, из которых более 43 млн рублей были легализованы.

Харламов защищал цвета «Рубина» с 1990 по 1993 и с 1997 по 2004 год. В казанском клубе он завершил свою карьеру.

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