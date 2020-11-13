Появились подробности о восстановлении Зайнутдинова после удара коленом в голову
Футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в эти дни работает по индивидуальной программе, сообщает Bobsoccer.ru.
Футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в эти дни работает по индивидуальной программе, сообщает Bobsoccer.ru.
«Футболисты, которые остались в расположении клуба, с завтрашнего дня вернутся к работе в Ватутинках. Планируется товарищеская игра. Основная обойма к возобновлению РПЛ увеличится, в частности за счет возвращения Георгия Щенникова и Ильзата Ахметова. Трое “армейцев” не поехали в сборные
Также отмечается, что в полном составе «армейцы» соберутся только 20 ноября, лишь за два дня до игры против «Сочи» в РПЛ.
Напомним, что в начале матча 14-го тура защитник «Ростова» Денис Терентьев в движении попал коленом в голову Зайнутдинову, который пошел в подкат. Игрока ЦСКА мгновенно заменили, позже медицинский штаб диагностировал у казахстанца закрытую