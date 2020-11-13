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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за долгов в клубе

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на «Тамбов» запрет на регистрацию новичков из-за невыплаченной задолженности перед игроками, сообщается на сайте РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, палата удовлетворила в полном объеме заявления Данила Кленкина и Игоря Юрганова. Клуб обязан выплатить Кленкину задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и проценты за задержку выплаты, Юрганову — задолженность по заработной плате и иным выплатам, а также проценты за задержку выплаты.

Запрет на регистрацию игроков может быть снят в случае исполнения обязательств перед игроками.

Аналогичные санкции вынесены в отношении красноярского «Енисея», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), за невыплату задолженности по премиям перед футболистом Павлом Рожковым.

Палата по разрешению споров также прекратила производство по заявлению полузащитника Данила Липового к «Оренбургу» о взыскании задолженности по заработной плате и иным выплатам.

«Тамбов» после 14 туров чемпионата России занимает 13-е место в турнирной таблице.

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