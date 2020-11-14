Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом заразился коронавирусом

Как сообщает Tavern of the Taegeuk Warriors, подолжительные результаты получили четыре футболиста: Чо Хен У («Ульсан Хендэ»), Квон Чхан Хун («Фрайбург»), Хван Ин Бом («Рубин») и Ли Дон Жун («Пусан Ай Парк»).

Игроки отправились на карантин, как и один сотрудник сборной Кореи, у которого был положительный результат.