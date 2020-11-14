Вилена сдал отрицательный тест на коронавирус
Полузащитник «Краснодара» и сборной Голландии Тонни Вилена сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает AD.
Полузащитник «Краснодара» и сборной Голландии Тонни Вилена сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает AD.
По информации источника, 25-летний футболист, сдавший положительный тест на инфекцию 10 ноября, вылечился, однако покинул расположение национальной команды. Он вернется в «Краснодар» в понедельник, 16 ноября.
В сезоне-2020/21 Вилена провел 13 матчей за «Краснодар», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.