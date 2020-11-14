Текущие события
Футбол. Лига наций
17:00
Сан-Марино
Гибралтар
Футбол. Лига наций
17:00
Мальта
Андорра
Футбол. Сборные
19:30
Саудовская Аравия
Ямайка
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Черногория
Футбол. Лига наций
20:00
Кипр
Люксембург
Футбол. Лига наций
20:00
Латвия
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
22:45
Португалия
Франция
Футбол. Лига наций
22:45
Швеция
Хорватия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Украина
Футбол. Лига наций
22:45
Швейцария
Испания
Футбол. Сборные
23:00
Мексика
Южная Корея
Все события
Фоторепортажи
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
8Россия не смогла победить Молдавию
12:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вилена сдал отрицательный тест на коронавирус

Полузащитник «Краснодара» и сборной Голландии Тонни Вилена сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает AD.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, 25-летний футболист, сдавший положительный тест на инфекцию 10 ноября, вылечился, однако покинул расположение национальной команды. Он вернется в «Краснодар» в понедельник, 16 ноября.

В сезоне-2020/21 Вилена провел 13 матчей за «Краснодар», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

 «Хабиб — Герой России». Почему эта новость взорвала медиапространство
Широкову грозит два года тюрьмы. Дойдет ли дело до реального срока
Отбор ЧМ: Суарес и Кавани в деле, у Видаля фантастический гол
Репетиция ЧМ-2018 и ноль поражений. Как Россия играла с Турцией
Россия в гостях у Турции и другие: Топ-5 ставок выходных
Реванш Емельяненко и Вердума в Bellator не состоится
Молодежная сборная России по футболу проиграла Венгрии
Рамос в понедельник объявит, что завершит карьеру в «Реале»
Россиянка выиграла золотую медаль в спринте на ЧЕ в Болгарии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь