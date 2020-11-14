Текущие события
Футбол. Лига наций
17:00
Сан-Марино
Гибралтар
Футбол. Лига наций
17:00
Мальта
Андорра
Футбол. Сборные
19:30
Саудовская Аравия
Ямайка
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Черногория
Футбол. Лига наций
20:00
Кипр
Люксембург
Футбол. Лига наций
20:00
Латвия
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
22:45
Португалия
Франция
Футбол. Лига наций
22:45
Швеция
Хорватия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Украина
Футбол. Лига наций
22:45
Швейцария
Испания
Футбол. Сборные
23:00
Мексика
Южная Корея
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
15:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Со следующего сезона в РПЛ введут Fan ID

В чемпионате России со следующего сезона будет введена система Fan ID, сообщает Telegram-канал Baza.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

По сведениям источника, система будет похожа на ту, что действовала во время чемпионата мира-2018, однако самих паспортов выдавать не будут — система будет цифровой.

При этом чиновники рассматривают вариант, при котором систему запустят уже в этом сезоне, но на добровольной основе. Болельщикам, которые захотят сами зарегистрироваться, будут предоставлять различные бонусы. Чтобы смягчить недовольство фанатов, власти могут вернуть пиво на стадионы.

Также ожидается, что черные списки фанатов будут обнулены.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Хабиб — Герой России». Почему эта новость взорвала медиапространство
Широкову грозит два года тюрьмы. Дойдет ли дело до реального срока
Отбор ЧМ: Суарес и Кавани в деле, у Видаля фантастический гол
«Джикия будет капитаном». Черчесов перед важной игрой
«Манчестер Юнайтед» не собирается возвращать Криштиану Роналду
Илья Ковальчук хочет получать в России миллион долларов
Погибший зимой Брайант заработал 20 миллионов долларов за год
Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются в общей группе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь