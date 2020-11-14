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17:01 (мск), источник: Sport24

Прядкин: РПЛ совместно с РФС ведет диалог на тему возможного введения системы идентификации болельщиков

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал информацию о том, что лига может ввести в чемпионате России систему FanID.

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Источник: Sport24

Нововведение может вступить в силу со следующего сезона.

«РПЛ совместно с РФС ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков. Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти — сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и не обременительным для зрителя.

Приоритет РПЛ — безопасное и комфортное проведение футбольных матчей, — цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.

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