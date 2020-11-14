Прядкин: РПЛ совместно с РФС ведет диалог на тему возможного введения системы идентификации болельщиков

«РПЛ совместно с РФС ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков. Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти — сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и не обременительным для зрителя.