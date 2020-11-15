Стало известно, когда «Спартак» возобновит тренировки
Как стало известно «СЭ», футболисты московского «Спартака» в понедельник начнут подготовку к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
Как стало известно «СЭ», футболисты московского «Спартака» в понедельник начнут подготовку к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
Тренерский штаб дал игрокам, которые не были вызваны в свои национальные сборные, неделю отдыха. В понедельник эти футболисты соберутся на базе и приступят к занятиям. Позже к ним присоединятся сборники
Матч 15-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо» состоится 21 ноября, начало — в 19.00 по московскому времени. (Артем Калинин).