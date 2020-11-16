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20:27 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистка сборной Казахстана стала чемпионом России в составе ЦСКА

Женская команда ЦСКА во второй раз подряд стал чемпионом России, сообщает корреспондент Vesti.kz. Московский клуб завоевал титул за тур до окончания Суперлиги.

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Источник: instagram.com/myasnikova_yuliya15

Армейцы стали недосягаемы для преследователей по итогам 13-го тура, в котором одержали победу над пермской «Звездой-2005», а идущий следом «Локомотив» потерял очки в матче с «Рязань-ВДВ», сыграв вничью.

В 13-ти матчах подопечные Максима Зиновьева набрали 33 очка, отрыв от второго места за тур до окончания чемпионата составляет четыре балла.

Напомним, что в составе ЦСКА выступает футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова.

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