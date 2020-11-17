Россияне стали переводить деньги бывшему мужу Бузовой после утечки его номера

По ее словам, личные данные Тарасова были опубликованы в некоем Telegram-канале. Мошенники указали, что банковская карта футболиста привязана к номеру, и призвали переводить ему деньги, чтобы тот «начал платить алименты дочери». При этом авторы поста указали, что спортсмен задолжал своей первой жене Оксане Пономаренко 15 миллионов рублей.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--05908141290d26ca04dc" data-vnd="05908141290d26ca04dc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=05908141290d26ca04dc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Россияне стали переводить на счет футболиста небольшие суммы, сопровождая сообщениями с оскорблениями в его адрес. Супруга Тарасова в шутку возмутилась, почему от каждого приходило всего по 10 копеек и по рублю, если в сообщении речь шла о 15 миллионах. Также Костенко пожаловалась, что теперь телефон ее мужа разрывается от звонков, сообщений и денежных переводов.

Дмитрий Тарасов состоит в браке с моделью Анастасией Костенко с 2018 года, у пары две дочери. Также футболист был женат на Ольге Бузовой с 2012 по 2016 год. От первого брака с Оксаной Пономаренко у Тарасова есть дочь Ангелина.