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08:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне стали переводить деньги бывшему мужу Бузовой после утечки его номера

Футболисту Дмитрию Тарасову — бывшему мужу телеведущей Ольги Бузовой — стали переводить деньги после утечки его номера телефона в сеть. Об этом сообщила его жена Анастасия Костенко в Instagram-сторис.

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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, личные данные Тарасова были опубликованы в некоем Telegram-канале. Мошенники указали, что банковская карта футболиста привязана к номеру, и призвали переводить ему деньги, чтобы тот «начал платить алименты дочери». При этом авторы поста указали, что спортсмен задолжал своей первой жене Оксане Пономаренко 15 миллионов рублей.

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Россияне стали переводить на счет футболиста небольшие суммы, сопровождая сообщениями с оскорблениями в его адрес. Супруга Тарасова в шутку возмутилась, почему от каждого приходило всего по 10 копеек и по рублю, если в сообщении речь шла о 15 миллионах. Также Костенко пожаловалась, что теперь телефон ее мужа разрывается от звонков, сообщений и денежных переводов.

Дмитрий Тарасов состоит в браке с моделью Анастасией Костенко с 2018 года, у пары две дочери. Также футболист был женат на Ольге Бузовой с 2012 по 2016 год. От первого брака с Оксаной Пономаренко у Тарасова есть дочь Ангелина.

В феврале хавбек подписал контракт с «Рубином», а через три дня после этого получил на тренировке перелом малоберцовой кости. В активе Тарасова восемь матчей и один забитый мяч в составе сборной России.

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