Бактиёр Зайнутдинов — о сотрясении, Карпине и адаптации в ЦСКА

«Очнулся, когда уже был на носилках»
— Как вы провели последнюю неделю после этого жуткого столкновения (в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом»)?
— Момент видели сами, получился таким неприятным. После игры я сделал обследование: МРТ и КТ. Клубный доктор сообщил, что у меня есть сотрясение (мозга). То есть, существует проблема. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, спасибо за поддержку!
— Можно сказать, что тренерский и медицинский штабы в большей мере перестраховались, не отпустив вас на матчи сборной?
— Первые дни все же у меня были головные боли, а лететь на самолете при высоком давлении было бы нежелательно. Врачи решили, что при сотрясении лучше остаться на месте.
Во время загрузки произошла ошибка.
— Тот момент с трибуны показался довольно страшным. Особенно испугала реакция футболистов, которые очень активно кричали и жестикулировали, чтобы медики скорее выбежали на поле.
— Пошел в подкат на бровке, а (Денис) Тереньтев хотел перепрыгнуть меня, но попал коленом в висок. Я вырубился… Более-менее очнулся, когда уже меня несли на носилках.
— Ничего себе, показалось, что после оказания помощи вы уже находились в сознании.
— Ничего этого не помню. Только после первого тайма получилось посмотреть повтор и понять, как это произошло. Было небольшое помутнение, а врачи сказали, что продолжать матч не стоит.
— Но Тереньтев же не специально это сделал?
— Конечно. Он после игры позвонил и принес свои извинения, сказал пару слов.
«Чувствую себя лучше в атаке, но к игре в обороне привык быстро»
— ЦСКА в это межсезонье на редкость щедро тратился на трансферы. Ваш переход, не в обиду сказано, обсуждался чуть меньше, чем приобретение того же Адольфо Гайча. Но в отличие от него и других партнеров вам получилось быстрее всего освоиться в составе. Шумиха не всегда способствует результату?
— Наверное, в моей истории сказался тот факт, что я уже играл в РПЛ. Ребята приехали из других стран, поэтому привыкнуть к новым условиям было все же тяжелее. В целом, все ребята из команды своей поддержкой помогли быстро адаптироваться в коллективе.
— Как проходил этот процесс?
— Они рассказывали, что и где находится на базе. Начали общаться просто сразу, с самых первых дней. Администраторы тоже сыграли свою роль.
— Могли бы назвать самого близкого партнера?
— Выделить, наверное, никого не могу, но с Ильзатом (Ахметовым) ездим на тренировку и обратно, потому что живем рядом. Соседи.
— Ваш отец рассказывал, что во всех командах, где вы играли, было принято проставляться перед партнерами, в хорошем плане. Забил гол — угостил игроков в кафе или заказал пиццу. Есть ли такое в ЦСКА?
— Проблема с вирусом пока не дает возможности вот так вот отметить. Не знаю еще всех тонкостей, а с командой в таком формате еще не собирались. Думаю, в скором времени мне напомнят, как надо проставиться (смеется). Обязательно это сделаем.
— После дебютного забитого мяча в Екатеринбурге никто не намекал?
— Просто поздравили меня с голом, было очень приятно.
— В первых матчах вас использовали на левом фланге ближе к линии атаки, после травмы Георгия Щенникова переместили чуть назад. Где чувствуете себя более комфортно?
— Чувствую себя лучше в атаке. Когда сломался Щенников, пришлось играть левого защитника, но самое главное-то — приносить пользу команде. Где поставят, там и буду проявлять себя.
— Быстро привыкли к игре крайним защитником?
— Скажу так, что ко всему в жизни привыкаешь. С каждой игрой чувствовал себя более уверенно. Штаб и партнеры подсказывали, когда лучше обороняться, когда лучше идти в атаку. Но необходимо еще учиться и учиться.
— Кто больше подсказывал?
— В основном ребята из обороны говорили, как нужно. Очень хорошо подсказывали. Все-таки опытные парни играют в защите ЦСКА.
«Экс-игроки ЦСКА из “Ростова” желали удачи в Москве»
— Пару недель назад Валерий Карпин назвал вас главной потерей «Ростова» в межсезонье. Вы были очень близки с ним?
— Он поверил в меня, а ведь я только приехал из Казахстана. Не буду цитировать его слова, но он, знаете, хотел сделать из меня игрока. Постоянно подсказывал, помогал. Но сложилось так, что я неожиданно ушел в ЦСКА.
— Конечно, был тяжелый момент. Пожелал мне всего хорошего в новой команде. Благословил. Мы, конечно, остались с Георгиевичем в теплых отношениях. Иногда можем и списаться, кстати, вот после игры он интересовался здоровьем.
— Кто выходил на вас из ЦСКА?
— Виктор Михайлович (Ганчаренко) позвонил мне, мы с ним поговорили. Это сыграло большую роль.
— Есть ли связи с экс-партнерами по ростовской команде?
— Вот как раз перед матчем удалось поговорить со многими ребятами, хотя команда уже изменилась по составу. С теми, с кем играл, минут 20 болтали.
— В «Ростове» есть Роман Еременко и Павел Мамаев, также до межсезонья там был Алексей Ионов. Консультировались ли с ними о переходе?
— Мамаев, да, подсказал. Говорил, что ЦСКА — большой клуб и пожелал мне удачи. Поддержал. Еременко еще добавил, что необходимо выкладываться. Особых справок-то не надо было наводить, я с детства смотрел российский футбол, знал всех игроков. А сейчас ребята, с которыми я рос, шутят, что все в Казахстане смотрят и поддерживают ЦСКА.
— Армейцы теперь самые популярные в Казахстане?
— Точно одни из самых популярных.
— Кстати, не болели в детстве за них?
— Ну как сказать, смотрел очень много матчей. Следил за Акинфеевым, Березуцкими, Игнашевичем. В Казахстане у всех есть российские каналы, потому все и смотрели чемпионат России.
— Ранее Акинфеев рассказал, что защитник Вадим Карпов не знает, кто такие Вагнер и Карвальо. Насколько я понял, для вас этот вопрос неактуален.
— Ну, а как же! Легенды ЦСКА.
«Бабушка в 76 лет стала фанаткой армейцев»
— Могли бы рассказать про город Тараз того времени, когда вы там жили?
— Небольшой город в Казахстане, в котором очень тепло. Находится на юге страны. С детства любил футбол, поэтому только и занимался им. Нас отец отвел на тренировки. Как бы банально ни было, но все время проводил именно на поле.
— Чем занимается отец? Он никогда не был связан с футбольной деятельностью?
— Нет, он болельщик. Переживает за местную команду. Помню, как ходили вместе и делали плакаты. А так занимается немного другим, у него строительная точка есть.
— Ага, продавали товары для дома. Помогал перетаскать стройматериалы или что-то в этом роде. Получалось ли у меня? Отец не жаловался (смеется).
— Есть слухи, что вы могли перейти в ЦСКА еще в юном возрасте, но отец не отпустил. Правда?
— Знаете, там не было никакой конкретики. Кто-то (из представителей) приезжал просматривать игроков в Казахстан. У меня, кажется, в это время была травма, но на просмотр звали.
— Кстати, правильно понимаю, что вот сейчас в игре с «Ростовом» был второй случай, когда вас уносили с поля на носилках? Первый был в 17 лет, когда порвали «кресты».
— Да, верно, в 2015-м году. Мне было 17 лет, и я получил травму на мемориале Гранаткина.
— Не было ли каких-то опасений, когда снова увидели носилки?
— Слава богу, что все обошлось без серьезной травмы. Думаю, что в скором времени получится вернуться в состав.
— А что испытывали тогда? Думали ли, что это приговор?
— Конечно, без таких мыслей не может обходиться. Такая травма либо сломает тебя, либо сделает сильнее. У меня получился второй вариант. На молодом теле быстро все заживает!
— Слышал, что друзья помогали оплатить лечение?
— Да, ребята с дубля собирали, кто и чем может. В местной клинике сделали операцию за 80 тысяч рублей.
— Сильно ли переживала семья?
— Поддержка близких людей очень помогала. Если бы этого ничего не было, может быть, дальнейшей карьеры могло и не быть.
— Ваш самый преданный болельщик — это бабушка, верно?
— Да, бабушке 76 лет. Она теперь стала фанаткой ЦСКА. Могу сказать, что она даже разбирается в футболе.
— Понимает, когда меня поставили в защиту, когда я играю чуть выше. Разбирается в тактике! А матчи не пропускает.
— Удалось ли проанализировать с ней ваши действия на поле?
— В основном, это на уровне переживаний, обсуждаем падения, а потом обязательно спрашивает, не болит ли у меня ничего.