Книга в честь 100-летия со дня рождения Константина Бескова презентована в Москве

В мероприятии приняли участие генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов, заместитель председателя общества «Динамо» Николай Толстых, бывший футболист «Динамо» и «Спартака», тренер Юрий Семин, а также многие другие воспитанники Бескова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--05908141290d26ca04dc" data-vnd="05908141290d26ca04dc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=05908141290d26ca04dc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Большая часть пути и биографии Константина Ивановича связана с “Динамо”. Имя глубокого, многогранного человека навсегда вписано в историю футбола. Ему благодарны поколение воспитанных им тренеров и спортсменов и миллионы поклонников футбола. Вклад Бескова в развитие футбола в нашей стране высоко оценен и государством, он является обладателем многих наград», — отметил Толстых.

Команда Спартак

«Константин Иванович — уникальный представитель двух обществ — “Динамо” и “Спартака”. Конечно, прежде всего он динамовец, но и для “Спартака” сделал очень многое. Бескова уважают и болельщики “Динамо”, и “Спартака”. Желаю всем динамовцам помнить Константина Ивановича и играть так, как в последних трех матчах (“Динамо” одержало три победы подряд — прим. ТАСС)», — сказал по видеосвязи член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.

Будучи футболистом, Бесков выступал за московские «Металлург» (1937−1940 гг.) и «Динамо» (1941−1954), с которым дважды выиграл чемпионат СССР (1945, 1949) и стал обладателем кубка страны (1953). Под руководством Бескова сборная СССР в 1964 году дошла до финала чемпионата Европы, «Динамо» выиграло Кубок СССР (1967, 1970) и Кубок России (1995), добралось до финала Кубка обладателей кубков (1972), «Спартак» дважды победил в чемпионате СССР (1979, 1987).