Книга в честь 100-летия со дня рождения Константина Бескова презентована в Москве

В мероприятии приняли участие генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов, заместитель председателя общества «Динамо» Николай Толстых, бывший футболист «Динамо» и «Спартака», тренер Юрий Семин, а также многие другие воспитанники Бескова.
«Большая часть пути и биографии Константина Ивановича связана с “Динамо”. Имя глубокого, многогранного человека навсегда вписано в историю футбола. Ему благодарны поколение воспитанных им тренеров и спортсменов и миллионы поклонников футбола. Вклад Бескова в развитие футбола в нашей стране высоко оценен и государством, он является обладателем многих наград», — отметил Толстых.
«Константин Иванович — уникальный представитель двух обществ — “Динамо” и “Спартака”. Конечно, прежде всего он динамовец, но и для “Спартака” сделал очень многое. Бескова уважают и болельщики “Динамо”, и “Спартака”. Желаю всем динамовцам помнить Константина Ивановича и играть так, как в последних трех матчах (“Динамо” одержало три победы подряд — прим. ТАСС)», — сказал по видеосвязи член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.
Будучи футболистом, Бесков выступал за московские «Металлург» (1937−1940 гг.) и «Динамо» (1941−1954), с которым дважды выиграл чемпионат СССР (1945, 1949) и стал обладателем кубка страны (1953). Под руководством Бескова сборная СССР в 1964 году дошла до финала чемпионата Европы, «Динамо» выиграло Кубок СССР (1967, 1970) и Кубок России (1995), добралось до финала Кубка обладателей кубков (1972), «Спартак» дважды победил в чемпионате СССР (1979, 1987).
Бесков родился 18 ноября 1920 года. Он скончался 6 мая 2006 года в возрасте 85 лет.