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18:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА грозит штраф до 500 тысяч рублей из-за несоблюдения санитарных норм

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Савёловский суд Москвы зарегистрировал административный материал в отношении московского футбольного клуба ЦСКА, которому грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм во время домашней игры со столичным «Динамо», сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

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Источник: Спорт РИА Новости

«В суде зарегистрирован административный материал по части 2 статьи 6.3 КоАП в отношении АО “Профессиональный футбольный клуб ЦСКА”, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена», — рассказал собеседник агентства.

Команда
ЦСКА

В суде уточнили, что протокол был составлен после матча чемпионата России, прошедшего 18 октября. Проверкой Роспотребнадзора было установлено, что на домашнем стадионе «красно-синих» допускались нарушения социального дистанцирования, организаторы также не следили за тем, что некоторые болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Максимальное наказание по вышеуказанной статье для юридических лиц — 500 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.

До этого аналогичный административный протокол был составлен в отношении московского «Спартака». В середине октября за нарушение санитарного режима на матче чемпионата России с петербургским «Зенитом» АО «Футбольный клуб Спартак-Москва» оштрафовали на 300 тысяч рублей.

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