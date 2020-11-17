ЦСКА грозит штраф до 500 тысяч рублей из-за несоблюдения санитарных норм

«В суде зарегистрирован административный материал по части 2 статьи 6.3 КоАП в отношении АО “Профессиональный футбольный клуб ЦСКА”, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена», — рассказал собеседник агентства.

Команда ЦСКА

В суде уточнили, что протокол был составлен после матча чемпионата России, прошедшего 18 октября. Проверкой Роспотребнадзора было установлено, что на домашнем стадионе «красно-синих» допускались нарушения социального дистанцирования, организаторы также не следили за тем, что некоторые болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Максимальное наказание по вышеуказанной статье для юридических лиц — 500 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.