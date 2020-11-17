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20:56 (мск), источник: Sport24

Ананидзе: Из «Ротора» ушел, не взяв ни копейки

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе в эксклюзивном интервью Sport24 рассказал о своем уходе из волгоградского «Ротора».

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Источник: Sport24

— Читаешь комментарии по поводу ухода из «Спартака» и «Ротора»? Или закрываешь на это глаза?

— Мне без разницы, что пишут люди. Я всегда был честен с любым: будь это обычный человек, журналист или генеральный директор клуба. Что думал, то и говорил. Но мне без разницы, что говорят и пишут люди, которые даже не знают, что я чувствую. Считаю, я расстался со «Спартаком» красиво. Не ругался, как это многие делали.

Команда
Ротор

А из «Ротора» ушел, не взяв ни копейки. Я мог там сидеть, лечиться и деньги зарабатывать, но не стал этого делать. Просто ушел и поблагодарил всех. Я изначально говорил, когда только пришел туда: «Если колено не позволит играть — я уйду сам. И мне и копейки не надо».

Я всегда играл с душой и уходил красиво. Так же было и после Кипра: позвонил и сказал, что мне ничего не надо платить. Дело не в том, что у меня много денег, нет. Денег много не бывает. Надо просто по-человечески относиться к каждому делу. Главное, чтобы потом мог посмотреть в глаза человеку, когда его встретишь.

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