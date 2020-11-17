Ананидзе: Из «Ротора» ушел, не взяв ни копейки

— Читаешь комментарии по поводу ухода из «Спартака» и «Ротора»? Или закрываешь на это глаза?

— Мне без разницы, что пишут люди. Я всегда был честен с любым: будь это обычный человек, журналист или генеральный директор клуба. Что думал, то и говорил. Но мне без разницы, что говорят и пишут люди, которые даже не знают, что я чувствую. Считаю, я расстался со «Спартаком» красиво. Не ругался, как это многие делали.

Команда Ротор

А из «Ротора» ушел, не взяв ни копейки. Я мог там сидеть, лечиться и деньги зарабатывать, но не стал этого делать. Просто ушел и поблагодарил всех. Я изначально говорил, когда только пришел туда: «Если колено не позволит играть — я уйду сам. И мне и копейки не надо».