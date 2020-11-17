Сёмин: Будущее в «Локомотиве» у меня есть, но только без Кикнадзе

«Будущее в “Локомотиве” у меня есть, но только без генерального директора Кикнадзе. Хочу ли управлять сам? Посмотрим, жизнь покажет. Что касается моей тренерской карьеры, то всё зависит от того, какое будет предложение. Будет предложение, которое по сердцу и по духу, конечно, я его приму. А если не будет, буду путешествовать, приходить на телевидение, от футбола уходить не буду», — приводит слова Сёмина сайт телеканала «Матч ТВ».