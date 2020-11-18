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00:44 (мск), источник: Sport24

Первое интервью Бердыева за 1,5 года: знал о Хвиче до «Локо», мог привезти Ди Марию, ждет приглашения от топ-клубов

Разговор с Геннадием Орловым.

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Источник: РИА "Новости"

Курбан Бердыев не появлялся в медиа с момента ухода из «Рубина» — в июле 2019 года. И вернулся с большим интервью Youtube-каналу Геннадия Орлова. Мы посмотрели его за вас и записали главное:

Советовал Азмуну ехать в АПЛ

Бердыев нашел Сердара в Иране в 2012 году: страйкер приехал в «Рубин», затем ушел за Бердыевым в «Ростов» и вместе с тренером вернулся в Казань. В феврале 2019 года казанцы продали форварда «Зениту» за 12 миллионов евро.

Источник: rubin-kazan.ru

— Бросились в глаза физические качества [Азмуна]: быстрый, легкий, прыгучий. Игрока чувствуешь, когда это тот, кто тебе нужен. Например, когда появился Анхель Ди Мария, мы видели его в Аргентине. Он выходил на 10 — 15 минут на замену, и тогда Мацюра мне сказал: «Его надо покупать». Но тогда нам цену заломили — 1,5 миллиона евро. У нас тогда не было таких возможностей. Чувствуешь, что этот мальчик заиграет — к Азмуну было такое же ощущение.

И я не знал, что он туркмен. Оказалось, что это сложилось вот так. Он там популярен. Его на руках там носят в Иране. Я беспокоюсь, что эта популярность у него есть. Он спокойнее должен к этому относиться.

Посоветовал бы Сердару уехать в Европу. Я бы очень хотел этого. В Англию. Я ему говорю, что он должен быть мощным, выдерживать нагрузку. И сравниваю его с другими нападающими. Чувствую, что он им не уступает. По прыгучести, скорости, игре в верху он мало кому уступает. Он с места без разбега может прыгать.

В Азмуне я увидел качества, которые можно развивать и к которым нужно добавить интеллектуальный уровень. Физические качества не трудно развить, а футбольный интеллект — это самое сложное, что есть в футболе. И в целом в командных видах спорта.

Команда
Рубин

Чтобы подписать игроков из Латинской Америки, договаривался с их женами

— Прежде чем пригласить игрока из Аргентины, Бразилии, больше разговариваешь с супругой игрока. Потому что латиносы, как правило, подкаблучники. Влияние супруги очень важно для игрока. Если ты с ней нашел общий язык, то в большинстве случаев проблем не будет. Так было и с Ронни, с Калисто — это первый опыт. Потом с Чори Домингесом важный момент был. С Кабзе. Если супруга положительно влияет на игрока, то он играет долго. Это важный момент, особенно в России.

В России молодые ребята очень рано принимают какие-то семейные решения и потом заканчивают с футболом. Нужно принимать решения не на эмоциях, а думать о дальнейшей жизни. Очень много примеров, когда футболист заканчивает играть и семья разваливается. К сожалению, так бывает. А если семья крепкая, супруга правильно распределяет финансы, семья обеспечена на будущее.

Давал полную свободу Домингесу и ценил игровой интеллект Нобоа

Во время загрузки произошла ошибка.

— Влияние уровня игрока на команду? Сравним 2008 год и 2009-й. В первое чемпионство мы меньше всех пропустили, а во второе больше всех забили и меньше всех пропустили. Пришел только один игрок в тот состав — Домингес из «Зенита», мы его арендовали. Это игрок той категории, которому я говорил: «Делай в атаке, что хочешь».

Можно вспомнить победный гол «Барселоне». Прочитал передачу сначала Нобоа. Для меня это тоже очень важный игрок в жизни. Эту передачу нужно было прочитать, он это сделал и идеально отдал пас Алехандро, который не надо было обрабатывать.

А что касается Кристиана, то я точно знаю, что такого игрока в России просто больше нет. И в Европе надо поискать по его интеллекту. В «Эмелеке» я его увидел, и он там 10-ку играл. Когда стал переделывать в опорного, это стало такой проблемой. Он мне говорит: «Коуч, я не могу там играть и это не мое». Но в итоге в 2009 году стал лучшим по перехватам и отборам в Премьер-лиге. Кристиан, конечно, делает себе поблажки даже сейчас. Но потенциал его очень высокий был.

Бердыеву предлагали молодого Хвичу — он отказался

— Кварацхелия — очень хороший. Как и Макаров. До «Локомотива» мне предлагали Хвичу, его агент пришел. Но я тогда испугался. Вели разговор по переходу Зурико Давиташвили, очень талантливый мальчик. Я почему-то испугался, что двоим места не найду, и один будет сидеть на лавке. Это была моя ошибка как тренера. Я его прослеживал еще раньше, я хорошо знаю грузинский футбол.

Источник: instagram.com/kvara7

Лесовой — талантище. Соболев тоже, но ему надо работать над футбольным интеллектом. Думаю, через три года сборная России будет очень сильная. Есть поколение.

Объясняет, почему лимит мешает, а российских тренеров недооценивают

— Любые ограничения во вред. Наши футболисты никуда не едут, потому что получают здесь в два-три раза больше.

Команда
Крылья Советов

Тренеры приезжают в топ-клубы. В «Крыльях Советов» был тренер Веркаутерен — умный, у него можно было что-то подчеркнуть для себя. Игроки у него росли интеллектуально, с ним они вышли в РПЛ. Тренер вывел команду из ФНЛ. А сейчас они приезжают только в топ-клубы. Но дайте им «Ахмат», «Арсенал» и посмотрите, как они будут работать.

Имея лучших российских игроков и легионеров, они должны выстреливать в Лиге чемпионов, а не бороться за места в РПЛ. Они должны там себя показывать. И мы своих талантливых молодых тренеров недооцениваем. Очень перспективный тренер Евгений Калешин, Талалаев — дайте им возможность выстрелить, дайте шанс! Не даем…

Чем поразили Липпи, Гвардиола и Сарри

— После первой отставки мы 14 клубов проехали на стажировках. Второй раз из-за коронавируса не все получилось, но в тот год я успел съездить в «Манчестер Сити».

Источник: AFP

Чем выше уровень тренера, тем проще: нет напыщенности, простота в общении. С Марчелло Липпи мы встретились в Малаге. Я смотрел тренировочный процесс, было видно уровень. Что касается Сарри, то я еще по его «Эмполи» чувствовал, что он все делает правильно. Это не просто так. Понял, что надо встретиться с ним. Тренер — бухгалтер, в футбол не играл вообще. Но за неделю у него в «Эмполи» увидел, что все продумано, он как будто всю жизнь играл.

Команда
Бавария

У Гвардиолы невероятно высокая детализация: угол, расстояние, мелочи. Они важны. Можно любую комбинацию изучить, но без деталей все рухнет. Когда говорят, что «Бавария» — машина, не нужно забывать, что ее построил Гвардиола. Если бы его не было его, не было бы и этой машины. Гвардиола своей детализацией закладывал фундамент в эту «Баварию».

В каком клубе ждать Бердыева

— Так уж складывается моя деятельность, что все команды без исключения мы поднимаем снизу вверх, тратим на это время. Есть у меня предложения, но без максимальных задач. А хочется серьезных проектов. Конечно, я готов к работе.

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