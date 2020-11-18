«Рома» интересуется спортивным директором «Зенита» Рибалтой

Указано, что в числе кандидатов испанец Хавьер Рибалта. Он занимает аналогичную должность в «Зените».

Также итальянский клуб рассматривает кандидатуру Виктора Орты из «Лидса». Требования к кандидату — владения английским языком, международный опыт работы и умение находить молодые таланты. Ранее должность спортивного директора «Ромы» покинул Джанлука Петраки.