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10:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рома» интересуется спортивным директором «Зенита» Рибалтой

«Рома» ищет нового спортивного директора, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

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Источник: Спорт-Экспресс

Указано, что в числе кандидатов испанец Хавьер Рибалта. Он занимает аналогичную должность в «Зените».

Также итальянский клуб рассматривает кандидатуру Виктора Орты из «Лидса». Требования к кандидату — владения английским языком, международный опыт работы и умение находить молодые таланты. Ранее должность спортивного директора «Ромы» покинул Джанлука Петраки.

40-летний Рибалта стал спортивным директором «Зенита» в 2018 году. До этого он работал скаутом в «Манчестер Юнайтед», «Ювентусе», «Милане» и «Торино».

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