«Рома» интересуется спортивным директором «Зенита» Рибалтой
«Рома» ищет нового спортивного директора, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.
«Рома» ищет нового спортивного директора, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.
Указано, что в числе кандидатов испанец Хавьер Рибалта. Он занимает аналогичную должность в «Зените».
Также итальянский клуб рассматривает кандидатуру Виктора Орты из «Лидса». Требования к кандидату — владения английским языком, международный опыт работы и умение находить молодые таланты. Ранее должность спортивного директора «Ромы» покинул Джанлука Петраки.
40-летний Рибалта стал спортивным директором «Зенита» в 2018 году. До этого он работал скаутом в «Манчестер Юнайтед», «Ювентусе», «Милане» и «Торино».