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10:54 (мск), источник: Sport24

Сегодня великому Бескову исполнилось бы 100 лет. Методами Константина Ивановича пользовались Алекс Фергюсон и Фабио Капелло

Вспоминаем легенду.

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Сегодня советскому тренеру Константину Ивановичу Бескову исполнилось бы 100 лет. Экс-наставник сборной СССР, «Динамо», «Спартака» и других ведущих клубов страны прожил насыщенную и замечательную жизнь — с 1920-го по 2006-й. О футболисте и тренере, который ушел в мир иной в 85 лет, говорят до сих пор. Многие топ-специалисты — считая, скажем, Фабио Капелло и сэра Алекса Фергюсона — признавались: они многому научились у Бескова.

О Константине Ивановиче написаны сотни тысяч статей. Sport24 не будет вспоминать их все — просто освежит в памяти яркие байки про великого Бескова. Считая те, что были рассказаны вот совсем недавно.

Источник: РИА "Новости"

Романцев: «Бесков никогда не вел конспекты тренировок».

О Бескове, естественно, тепло отзываются многие игроки и тренеры, которые с ним работали. В том числе и сам Романцев — вот что в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке» рассказал Олег Иванович: «Для меня есть два Бескова. Первый — Бесков-тренер. Второй — Бесков-человек. К Бескову-тренеру я отношусь с большим уважением. На его тренировки мы ходили с удовольствием. Они были очень интересными, а для меня — вдвойне. В Красноярске мы занимались порой ненужной беготней, а тут мне словно открылся новый мир. Да и не только мне — многие ребята признавались, что им интересно тренироваться с Бесковым. Как только раздавался свисток, на тренировку — бежали все.

Разумеется, я многое от них взял. Но было бы удивительно, если бы этого не произошло. Не справедливо другое — когда говорят, что я работал по конспектам Бескова. Все дело в том, что он их никогда не вел. Константин Иванович все держал в голове, и по ходу тренировки мог запросто сменить упражнение, если видел, что оно не идет. ТТД — технико-тактические действия игроков, да, — записывались, конспектов — не было.

«Бесков говорит: «Что у тебя там? Кожу порвали? Ерунда какая!».

Романцев в той же книге, которую он написал с главным редактором отдела футбола Sport24 Денисом Целых, поведал и бытовые истории работы с Бесковым: «Я считаю, что мне в жизни повезло. При моем не самом богатырском здоровье я и в «Спартаке» поиграл, и в сборной — причём и там, и там был капитаном. Это, конечно, и везение, и чутье Бескова, который поверил в меня.

У Саши Мостового была та же проблема, что и у меня. Она называется — печёночный синдром. Всю печень пронизывают мелкие капилляры. У нас с Мостовым они настолько маленькие, что при нагрузке они разрываются и дают ужасные боли. Из-за этого я и в армии не побывал — освободили.

Источник: РИА "Новости"

Бесков знал о моей проблеме. Однажды в каком-то матче мне порвали голеностоп. В перерыве сел в раздевалке, кровища хлещет. Я сижу, кровь из бутсы выливаю. Подходит Бесков. «Что у тебя там? Кожу порвали? Подумаешь, ерунда какая! Забинтуй — и на полеНа следующий день после игры у нас легкая пробежка. Я во время неё хватаюсь за печень — опять заколола. Бесков замечает, и тормозит меня: «Олег, гулять, гулять». Он знал, что это такое, и следил за мной.

В те времены мы любили играть в лото. Бесков лото не запрещал. И даже сам иногда с нами играл. Но больше он любил шашки. Чаще побеждал. Но когда проигрывал — злился страшно, как будто мы матч чемпионата только что проиграли. Убегал в номер и до вечера не показывался. Поэтому каждый из нас хотел его обыграть. Мы понимали: если проиграет, потом спрячется и целый день никого трогать не будет. Мы специально искали для него соперников посильней.

Ярцев: «Бесков мог серьезное пламя погасить».

Есть и отличная байка от другого экс-тренера (и игрока) красно-белых — Георгия Ярцева. Опять же — в произведении «Романцев: «Правда обо мне и «Спартаке».

«Мы, конечно, могли отдохнуть. Но всё было в рамках приличий. Однажды нас увидели доброжелатели и «заложили» Бескову. Однако тут выручил случай.

Расскажу сначала предысторию. Был момент, когда я закипел и уехал домой в Кострому — не захотел больше играть за «Спартак». Мне обещали квартиру, но долго не давали. Бесков тогда позвонил мне прямо домой. Сказал: «Выбирай — или ты закончишь с футболом, или вернешься назад».

Что делать: Приехал к нему домой. Встретила жена, Валерия Николаевна. Говорит: «Подожди, Константин Иванович сейчас из бани придет». Посидели с ней, поговорили. Наконец заходит Бесков: «О, отступник приехал! Лера, накрывай обед». Мы сели на кухне. Бесков смотрит на жену.

— Ну что? Наливай ему. Он уже с футболом закончил. Давай коньячку.

— Я коньяк не пью, Константин Иваныч, — говорю я. — Если можно, я бы водки выпил. Бесков смотрит на жену:

— Лера, налей ему водки.

В-общем, мы с ним душевно пообщались. Кофейку ещё выпили. И в конце он говорит: «В общем, так. Или сейчас же с вещами в Тарасовку, или с футболом можешь прощаться». Зная, кто такой Бесков, я даже не сомневался, что будет петля.

Конечно, я согласился. Он вызвал мне машину, и я поехал в Тарасовку.

Источник: РИА "Новости"

И тут случай. Зима, мы только начали подготовку к сезону. У нас было два выходных дня. Сыграли контрольный матч в субботу. И после него решили: пойдём-ка посидим, попьем пивка. А в воскресенье отдохнем по домам. В Сокольниках был небольшой ресторанчик, мы отправились туда.

Вдруг через сутки Бесков вызывает меня к себе. И с порога начинает: «Ну что вы там устроили? Вас видели. Сидите, игроки “Спартака”, в Сокольниках, коньяк пьете!». Я говорю: «Константин Иванович, наврали же!».

— Что такое?

— Я же коньяк, вообще, не пью.

И тут он смотрит на меня и говорит: «Да, я вспомнил, что ты мне говорил. Я сразу им не поверил. Но на всякий случай проверить же надо!».

На этом разговоре история и закончилась. Вот такой был Бесков — мог скандал из-за ерунды раздуть, а мог и серьезное пламя погасить.

Гаврилов: «Бесков поднял такой шум, когда я приехал в Тарасовку на «Запорожце»!»

«Как-то я заявился на базу «Спартака» на «Запорожце»… Реакция была сумасшедшая! — вспоминает Юрий Гаврилов в интервью «Спорт-Экспрессу». — Никого из футболистов еще не было — мы с Серегой Шавло на этом «Запорожце» раньше всех приехали. Зато Бесков поднял такой шум! «На чем приехал?! Опозорил «Спартак»!» У него-то самого был 230-й салатовый «Мерседес» — одна из редчайших на тот момент иномарок для Москвы, который он приобрел через Управление по обслуживанию дипломатического корпуса. На таком фоне «Запорожец» с ручным управлением — это было что-то.

Старостин увидел все это — накричал на Бескова, на меня. «Выдайте ему шестую модель “Жигулей”, только чтобы я этой машины инвалидной не видел здесь!» И через неделю я получил открытку на машину.

Источник: РИА "Новости"

Черчесов: «Бесков 4,5 года держал меня в запасе»

Недавно о великом советском тренере вспоминал и главный российский тренер — Станислав Черчесов. Вот что сказал в интервью Sport24 коуч нашей сборной, рассуждая о том, что Дзюба незаменим в его команде.

«Плоды нужно срывать вовремя, а не зелеными или перезрелыми. Если говорить языком штангиста, то человек в потенциале может поднять 100 килограмм, но сегодня он поднимает только 50. Если ты 85 на него положил — это его прибьет. А потом мы будем удивляться, почему он не может поднять и 50, которые вчера поднимал. Посмотрите, сколько человек из прошлого созыва молодежки сейчас в национальной сборной? Баринов, Бакаев!

Меня тоже четыре с половиной года Бесков держал в запасе. Специально, как вы думаете?! Но для каких-то целей он же меня взял. И почему именно меня — не знаю. Царствие ему небесное, только у него можно спросить. Потом настал момент, когда я у Семина в «Локомотиве» встал в ворота и перезапустил карьеру. Не раньше и не позже. Раз со мной так было, надо помогать другим людям.

Источник: РИА "Новости"

Семин: «Бесков — большой человек, у которого мы учились»

Слово еще одному легендарному российскому тренеру. Юрий Семин, задолго до того, как сделать «Локомотив» одним из лучших клубов РФ, играл у Бескова в «Динамо».

«Я провел счастливые годы в «Динамо» в тот период. Помню, как Константин Иванович приглашал меня домой на Маяковку попить чай. У нас был разговор о футболе и после этого разговора я понял, что я нужен этой команде и что он видит меня на той или иной позиции прямо сейчас. Я тогда рисковал своей карьерой, но риск был оправдан.

Я провел очень счастливое время в «Динамо», в команде было действительно весело. Бесков поддерживал хорошее настроение в раздевалке, мы о нем помним и будем всегда помнить. Константин Иванович — большой человек, у которого мы учились.

Вспомните, что у Бескова было соперничество с Лобановским, но ни один из них не сказал в адрес другого критических слов. Это говорит о том, что они оба были суперкорректными людьми. Молодежи есть, на каких примерах учиться.

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