Сторона избитого Широковым судьи категорически против рассмотрения дела в особом порядке

Во время любительского турнира его ударил бывший игрок сборной России Роман Широков.

— Сейчас широкое распространение получил особый порядок рассмотрения уголовных дел, — сказал «СЭ» Островский. — Смысл в том, что экономится время судьи, удешевляется правосудие. Само дело фактически не рассматривается, не допрашиваются свидетели, все происходит за один-два дня. Одним из условий такого рассмотрения является признание вины подсудимым. Другим обязательным условием является согласие потерпевшего.

Это нужно подсудимому для того, чтобы наказание не превышало 2/3 от максимального срока наказания по статье. В нашем деле максимальный срок — два года. Суды очень любят особый порядок. Подсудимый признал вину и все.