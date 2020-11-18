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15:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Англии сообщили, что Крал может переехать в АПЛ за 30 миллионов фунтов

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Mirror.

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Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, за 22-летним чехом следят несколько топ-скаутов, представляющих клубы чемпионата Англии. Сообщается, что потенциальный трансфер хавбека оценивается в 30 миллионов фунтов.

Крал перешел в «Спартак» из пражской «Славии» летом 2019 года, портал Transfermartk.com оценивает сделку в 10,8 миллиона фунтов. В сезоне-2020/21 чех провел за красно-белых 15 матчей, на его счету 2 гола.

Портал Transfermarkt.com оценивает нынешнюю стоимость Крала в 7,2 миллиона фунтов.

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