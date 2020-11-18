«Он создавал в команде семейную обстановку». Как прошел день памяти Константина Бескова
В среду в Москве отмечали 100-летие со дня рождения великого футболиста и тренера.
В среду в Москве отмечали 100-летие со дня рождения великого футболиста и тренера.
Голуби и звезды над крестом, мальчики в шарфах «Спартака» и «Динамо» — пройти мимо могилы Константина Бескова на Ваганьковском кладбище невозможно. В среду исполнилось 100 лет со дня рождения мэтра, и здесь собрались спартаковцы и динамовцы. Клубы были представлены генеральными директорами — Шамилем Газизовым и Юрием Белкиным, а также многочисленными ветеранами.
Ведущий церемонии Григорий Твалтвадзе сказал много красивых, но не пафосных слов, а затем передал микрофон другим. Первым слово взял Николай Толстых, который сейчас занимает пост заместителя председателя общества «Динамо». Он всегда называл Бескова среди людей, на которых ориентировался, поэтому произнес много слов благодарности. «Бесков всегда учил быть честным и ответственным по отношению к футболу, — подчеркнул Толстых. — Константин Иванович привносил в футбол элемент культуры, ответственности и дисциплины. Он — достояние спорта и футбола».
С Ваганькова многие отправились на ветеранский турнир в Сокольники. В спартаковском автобусе солировал, конечно же, Юрий Гаврилов. Историй о Бескове у него гораздо больше, чем может вместить в себя дорога от Краснопресненской заставы. Даже с учетом дневных московских пробок.
Манеж
Победителями стали динамовцы, которые крупно обыграли «Спартак» (3:0), а затем сделали нулевую ничью со сборной России. Интересно, что за
«Константин Иванович был за искренний футбол, который приносит радость болельщикам, — сказал он. — Даже когда мы побеждали, он на разборе иногда говорил, что болельщики не получили удовольствия от нашей игры. В этом весь Константин Иванович: боролся с прагматизмом, который был в футболе киевского “Динамо”. Нас в “Спартаке” учил, что можем стать чемпионами только за счет техники и тактики. Бесков не выносил бестолковой беготни на поле».
Интересно послушать мнение о Бескове со стороны — от тех, кому не довелось с ним сотрудничать. «Мне Бесков запомнился как
«Про него очень много рассказывал Владимир Григорьевич Федотов, — продолжил Кузнецов. — Для нашего поколения все тренеры были авторитетами — и Бесков, и Лобановский, и Ахалкаци, и Садырин, и Морозов. Все они строгие, но душевные. Это люди послевоенного поколения, могли создать в команде семейную обстановку».
Такой же семейной стала и обстановка на самом турнире, посвященном 100-летию Бескова.
Олег Кошелев