Источник: Борис Ротенберг станет гендиректором «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг в ближайшее время может стать гендиректором клуба, сообщает
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг в ближайшее время может стать гендиректором клуба, сообщает
По данным источника, это произойдет либо зимой, либо ближайшим летом. Спортивным директором «железнодорожников» станет еще один бывший футболист, имя которого не называется.
На данный момент 34-летний Ротенберг не объявлял о завершении карьеры, хотя в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ не провел ни одного матча. Генеральным директором «Локомотива» сейчас является Василий Кикнадзе.