Футболисты «Тамбова» готовы бойкотировать матч со «Спартаком» в случае невыплаты долга

«На данный момент руководство Тамбовской области не перечисляло денег команде, которые были заложены на сезон-2020/2021. В июле перед матчем заключительного тура прошлого чемпионата, в котором “Тамбов” играл в Москве против ЦСКА, с футболистами команды встречался губернатор области Александр Никитин, пообещавший клубу финансирование, однако до сих пор этого не произошло», — сказал источник «Чемпионату»



До встречи со «Спартаком» «Тамбову» в двух ближайших турах предстоит провести два гостевых матча с «Краснодаром» и «Уфой».