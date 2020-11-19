В «Тамбове» подтвердили, что игроки планируют бойкотировать матч со «Спартаком»: Футболисты настроены решительно

«Да, это правда, такая вероятность существует. Во вторник у меня была встреча с игроками, настроены они решительно. Хотели не выходить уже на субботний матч против «Краснодара», однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с «Уфой». Футболистов прекрасно понимаю: у всех есть семьи, дети, обязательства, которые нужно выполнять.

За какой период долг? От области мы не получали финансирование с июня. За летние месяцы руководство клуба закрыло долг по зарплате перед игроками своими силами, сейчас нужно платить за сентябрь и октябрь. При этом сотрудники клуба, персонал не видели денег гораздо дольше. Это очень тяжело. Надеемся на то, что руководство области выделит деньги, которые были запланированы на команду для участия в чемпионате-20/21, — рассказал Худяков в беседе с корреспондентом Sport24 Данилом Алешиным.