Тедеско: Пока не могу сказать, сыграет ли Соболев с «Динамо». У Джикии также есть проблемы

«У Соболева проблемы с коленом, которые начались после его первого вызова в сборную. Мы старались его лечить и контролировать ситуацию. Когда его снова вызвали в сборную, мы связались с врачами сборной и объяснили им ситуацию. Они сказали, что нас понимают. Тем не менее, вызов пришел, и Александр туда поехал.

Это нормальная ситуация. В сборной его хотели осмотреть, узнать, какая именно у него проблема. Он сыграл 30 минут в матче с Молдовой. Конкретно про него мы можем сказать завтра, когда он вернется в расположение команды. Сыграет ли он с «Динамо» или нет — пока сказать не могу.