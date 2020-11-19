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14:20 (мск), источник: Sport24

Тедеско: Пока не могу сказать, сыграет ли Соболев с «Динамо». У Джикии также есть проблемы

Главный тренер Спартака Доменико Тедеско на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу с Динамо, рассказал о состоянии нападающего Александра Соболева и защитника Георгия Джикия, вызывавшихся в сборную России.

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Источник: Sport24

«У Соболева проблемы с коленом, которые начались после его первого вызова в сборную. Мы старались его лечить и контролировать ситуацию. Когда его снова вызвали в сборную, мы связались с врачами сборной и объяснили им ситуацию. Они сказали, что нас понимают. Тем не менее, вызов пришел, и Александр туда поехал.

Это нормальная ситуация. В сборной его хотели осмотреть, узнать, какая именно у него проблема. Он сыграл 30 минут в матче с Молдовой. Конкретно про него мы можем сказать завтра, когда он вернется в расположение команды. Сыграет ли он с «Динамо» или нет — пока сказать не могу.

У Джикии также есть какие-то проблемы. После матча с Турцией у него заболела приводящая мышца. Он сыграл все три матча полностью по 90 минут, — передает слова Тедеско корреспондент Sport24 Александр Сергеев.

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