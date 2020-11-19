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16:11 (мск), источник: Sport24

Тедеско заступился за Кокорина перед матчем «Спартак» — «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заступился за нападающего Александра Кокорина перед ближайшим матчем с «Динамо». Игра состоится дома у «Спартака» в ближайшую субботу, 21 ноября.

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Источник: РИА "Новости"
Команда
Спартак

«Как оцениваете готовность Кокорина к игре с “Динамо”? Пока складывается впечатление, что ему сейчас больше интересны видеоблоги, чем футбол. Не складывается впечатление, что он готовится к игре жизни и смерти», — сказал один из журналистов, обращаясь к главному тренеру «Спартака» во время пресс-конференции.

«Частная жизнь игроков — это их личное дело. Тренер не вмешивается в нее, пока она непосредственно не влияет на их выступление на поле. Дело не в Кокорине, у нас есть Соболев, Понсе, Бакаев, Урунов… Каждый раз перед матчами мы должны делать этот сложный выбор: кого поставить в стартовый состав. Критерий для выбора всего лишь один: как мы можем выиграть предстоящую игру. На данный момент Кокорин хорошо тренируется, он сыграл ряд матчей, где-то выходил на замену, где-то в стартовом составе, провел неплохой матч с “Химками”. Другие игроки также очень важны и делают большой вклад в игру команды. В этом и состоит работа тренера», — передает ответ Тедеско корреспондент Sport24 Александр Сергеев.

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