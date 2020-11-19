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20:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Газизов рассказал, от кого он «закрыл кормушку» в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, как с его приходом изменилась трансферная политика клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Одна из ваших главных фраз: «я закрыл кормушку». От кого?

— Наверное, от тех, кто хотел кушать много-много на «Спартаке». Это не секрет, что с 2012 года на «Спартаке» каждое трансферное окно много-много различных команд паразитировало. Сейчас этого нет. И это, конечно, всех напрягает, и напрягает очень серьезно. Я это вижу по тому, какое есть давление. Но мне кажется, что я на правильном пути, и все будет хорошо. Когда-то это надо закончить.

Спартак (Москва)

Моя задача в том, чтобы «Спартак» меньше тратил деньги на комиссионные, [выплаты] агентам и различным клубам. Нам нужно найти баланс между тем, насколько нужен футболист, как я его цена и тем, сколько хотят его посредники. Вот и все. Цена должна быть рыночная, она не должна быть выше определенного критерия. Если ты выходишь на рынок и все знают, что ты бездумно тратишь деньги, то тебя, естественно, трясут. И трясут по-черному, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.

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