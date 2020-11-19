Газизов рассказал, от кого он «закрыл кормушку» в «Спартаке»

— Одна из ваших главных фраз: «я закрыл кормушку». От кого?

— Наверное, от тех, кто хотел кушать много-много на «Спартаке». Это не секрет, что с 2012 года на «Спартаке» каждое трансферное окно много-много различных команд паразитировало. Сейчас этого нет. И это, конечно, всех напрягает, и напрягает очень серьезно. Я это вижу по тому, какое есть давление. Но мне кажется, что я на правильном пути, и все будет хорошо. Когда-то это надо закончить.

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