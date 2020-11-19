Шантажисты Дзюбы могут получить до семи лет тюрьмы
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Юрист Артем Каракасиян считает, что люди, шантажировавшие нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, могу получить дот семи лет лишения свободы.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Юрист Артем Каракасиян считает, что люди, шантажировавшие нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, могу получить дот семи лет лишения свободы.
По словам юриста, в деле футболиста присутствуют отягчающие обстоятельства.
«Требования о передаче денег при угрозе распространения личной информации входят в состав преступления, именуемого как “вымогательство” по статье 163 Уголовного кодекса РФ. Если конкретно рассматривать историю с Дзюбой, то злоумышленники могут получить до семи лет лишения свободы. Это связано с тем, что в деле присутствуют отягчающие обстоятельства: вымогательство в особо крупном размере, и сама информация, которую опубликовали, носит порочащий характер для потерпевшего», — рассказал Каракасиян в подкасте «SILA Права».
Ранее в СМИ появлялась информация, что мошенники вымогали у Дзюбы пять миллионов долларов, чтобы не «сливать» в интернет интимное видео с участием футболиста, которое в итоге появилось в Сети.