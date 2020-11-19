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21:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шантажисты Дзюбы могут получить до семи лет тюрьмы

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Юрист Артем Каракасиян считает, что люди, шантажировавшие нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, могу получить дот семи лет лишения свободы.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам юриста, в деле футболиста присутствуют отягчающие обстоятельства.

«Требования о передаче денег при угрозе распространения личной информации входят в состав преступления, именуемого как “вымогательство” по статье 163 Уголовного кодекса РФ. Если конкретно рассматривать историю с Дзюбой, то злоумышленники могут получить до семи лет лишения свободы. Это связано с тем, что в деле присутствуют отягчающие обстоятельства: вымогательство в особо крупном размере, и сама информация, которую опубликовали, носит порочащий характер для потерпевшего», — рассказал Каракасиян в подкасте «SILA Права».

Ранее в СМИ появлялась информация, что мошенники вымогали у Дзюбы пять миллионов долларов, чтобы не «сливать» в интернет интимное видео с участием футболиста, которое в итоге появилось в Сети.

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