Шантажисты Дзюбы могут получить до семи лет тюрьмы

«Требования о передаче денег при угрозе распространения личной информации входят в состав преступления, именуемого как “вымогательство” по статье 163 Уголовного кодекса РФ. Если конкретно рассматривать историю с Дзюбой, то злоумышленники могут получить до семи лет лишения свободы. Это связано с тем, что в деле присутствуют отягчающие обстоятельства: вымогательство в особо крупном размере, и сама информация, которую опубликовали, носит порочащий характер для потерпевшего», — рассказал Каракасиян в подкасте «SILA Права».