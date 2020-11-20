Первое немецкое дерби в РПЛ. «Динамо» может обойти «Спартак»
На стадионе «Открытие Арена» будет жарко.
На стадионе «Открытие Арена» будет жарко.
В субботу дерби «Спартак» — «Динамо». Главное в советские времена, когда
В российские времена, правда, соперничество медленно, но верно отходило на второй план на фоне борьбы «Спартака» и ЦСКА. Однако теперь все грозит вспыхнуть с новой силой.
Еще недавно казалось, что они на разных полюсах: одни демонстрировали перчатку «Зениту» с первого места, другие отходили от вылета из еврокубков в Грузии и поражения от «Химок». Но четыре победы в последних пяти встречах подняли
Перцу обязательно добавит противостояние немецких тренеров. Первое в истории РПЛ. Тренеры из Германии в тренде, они становятся чемпионами не только на родине, но и в Англии, Франции, даже Казахстане (Алексей Шпилевский недавно в интервью «СЭ» подробно объяснил, почему он — продукт именно той школы). Докатилась мода и до России, где Доменико Тедеско и Сандро Шварц пока имеют благожелательную прессу. Первый из прошлогоднего середняка сделал претендента на чемпионство, второй стартовал с трех побед. В субботу станем свидетелями интереснейшего тактического противостояния.
Здесь проблемы и у Тедеско — у Айртона была то ли болезнь и все тесты отрицательные, то ли коронавирус,
У «Динамо» же под вопросом целая группа людей. Шунин, Нойштедтер, Грулев и Комличенко не выходили в прошлом туре против «Локо» и пропустили значительную часть подготовительного процесса к «Спартаку». Теперь они в общей группе, но успеют ли набрать форму? Вопрос важнейший. Тем более что Паршивлюк и Шиманьски пропустят дерби
В любом случае на «Открытии» даже в пришедший в столицу морозец будет жарко. И можно только представить, какой стала бы атмосфера на трибунах, если бы не ковидные ограничения. Однако суровая действительность позволяет присутствовать на стадионе только семи тысячам зрителей, из которых лишь 350 — динамовцы.
Примирять же противоположные лагеря выпало Константину Бескову, 100-летний юбилей которого праздновался на днях. Обе команды в субботу выйдут на поле в майках, посвященных легенде.
Как раз под руководством Константина Ивановича «Спартак» в 1987-м догнал
Теперь оба клуба мечтают о новых вершинах. И победа в субботнем дерби настроит болельщиков на позитивный лад куда больше, чем в обычной встрече.