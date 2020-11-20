Кокорин: Если бы «Рома» предложила 1 млн евро зарплату, я бы согласился

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«В «Роме» менялась власть и после власти они должны были прийти с конкретикой. Римляне предлагали прилететь в Рим, познакомиться с командой, руководством и потом подписать контракт. Не смог полететь из-за коронавируса.

Как я мог полететь? Попросил, чтобы они организовали перелет. Самолет я бы сам себе организовал, но просто прилететь в Рим я не мог. Понравилась атмосфера, фанаты. Я 4 месяца восстанавливался в Риме.

Что касается денег, мне в Италии никто не предлагал больше, чем в России. Если бы предложили 1 млн евро в Италии? Смотря какой клуб. Если бы «Рома», я бы поехал, — сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube.