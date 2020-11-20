СМИ: «Зенит» хочет подписать Халка и готов платить ему вдвое больше, чем «Порту»

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга, за который 34-летний бразилец выступал с 2012 по 2016 год, хочет вернуть футболиста. Сообщается, что «Зенит» предлагает Халку зарплату вдвое выше, чем претендующий на игрока «Порту» — в России форварду готовы платить около 3 миллионов евро в год.