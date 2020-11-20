СМИ: «Зенит» хочет подписать Халка и готов платить ему вдвое больше, чем «Порту»
«Зенит» включился в борьбу за нападающего «Шанхай Шанган» Халка, сообщает A Bola.
«Зенит» включился в борьбу за нападающего «Шанхай Шанган» Халка, сообщает A Bola.
По информации источника, клуб из
На счету Халка 7 голов и 1 результативная передача в 18 матчах за «Шанхай» в текущем сезоне. Контракт футболиста с китайским клубом действует до 31 декабря 2020 года. Халк перешел в «Шанхай Шанган» из «Зенита» летом 2016 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость сделки в 55,8 миллиона евро.