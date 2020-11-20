Доменико Тедеско вошёл в тройку самых перспективных тренеров мира по версии AS
Издание AS представило список самых перспективных тренеров мира, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оказался в нём на третьем месте.
Издание AS представило список самых перспективных тренеров мира, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оказался в нём на третьем месте.
«Прямой ученик Нагельсмана (хотя и на два года старше его).
Московский “Спартак”, который годами пытается вернуться в европейскую элиту, доверил Тедеско свой новый проект и впервые за долгие годы вновь борется за лидерство в Российской
Полностью список самых перспективных тренеров мира выглядит следующим образом:
1. Юлиан Нагельсман — «Лейпциг»;
2. Рубен Аморим — «Спортинг»;
3. Доменико Тедеско — «Спартак»;
4. Микель Артета — «Арсенал»;
5. Диего Мартинес — «Гранада»;
6. Жюльен Стефан — «Ренн»;
7. Роберто де Дзерби — «Сассуоло»;
8. Дженнаро Гаттузо — «Наполи»;
9. Марко Розе — «Боруссия М»;
10. Симоне Индзаги — «Лацио».