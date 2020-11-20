Доменико Тедеско вошёл в тройку самых перспективных тренеров мира по версии AS

«Прямой ученик Нагельсмана (хотя и на два года старше его). Итало-немецкий тренер руководил молодёжной командой “Хоффенхайма”, когда Юлиан тренировал основу. Его хорошие достижения позволили ему быстро подписать контракт с “Шальке”, где он провёл всего один полный сезон.



Московский “Спартак”, который годами пытается вернуться в европейскую элиту, доверил Тедеско свой новый проект и впервые за долгие годы вновь борется за лидерство в Российской Премьер-Лиге. Всё указывает на то, что он скорее рано, чем поздно, вернётся в Бундеслигу», — написали представители издательства.



Полностью список самых перспективных тренеров мира выглядит следующим образом: