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16:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Доменико Тедеско вошёл в тройку самых перспективных тренеров мира по версии AS

Издание AS представило список самых перспективных тренеров мира, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оказался в нём на третьем месте.

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Источник: РИА "Новости"
Команда
Спартак

«Прямой ученик Нагельсмана (хотя и на два года старше его). Итало-немецкий тренер руководил молодёжной командой “Хоффенхайма”, когда Юлиан тренировал основу. Его хорошие достижения позволили ему быстро подписать контракт с “Шальке”, где он провёл всего один полный сезон.

Московский “Спартак”, который годами пытается вернуться в европейскую элиту, доверил Тедеско свой новый проект и впервые за долгие годы вновь борется за лидерство в Российской Премьер-Лиге. Всё указывает на то, что он скорее рано, чем поздно, вернётся в Бундеслигу», — написали представители издательства.

Полностью список самых перспективных тренеров мира выглядит следующим образом:

1. Юлиан Нагельсман — «Лейпциг»;
2. Рубен Аморим — «Спортинг»;
3. Доменико Тедеско — «Спартак»;
4. Микель Артета — «Арсенал»;
5. Диего Мартинес — «Гранада»;
6. Жюльен Стефан — «Ренн»;
7. Роберто де Дзерби — «Сассуоло»;
8. Дженнаро Гаттузо — «Наполи»;
9. Марко Розе — «Боруссия М»;
10. Симоне Индзаги — «Лацио».

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