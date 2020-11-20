«Уфа» подписала контракт с полузащитником Филипом Мрзляком
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Хорватский полузащитник Филип Мрзляк подписал контракт с «Уфой», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Хорватский полузащитник Филип Мрзляк подписал контракт с «Уфой», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Подробности контракта 27-летнего игрока с «Уфой» не уточняются. Мрзляк перешел в российский клуб на правах свободного агента.
Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков в конце октября удовлетворил заявление «Уфы» о внесении Мрзляка в заявку вне регистрационного периода.
Ранее футболист выступал за бухарестское «Динамо», в составе которого провел 26 матчей и забил два мяча.