«Уфа» подписала контракт с полузащитником Филипом Мрзляком

Подробности контракта 27-летнего игрока с «Уфой» не уточняются. Мрзляк перешел в российский клуб на правах свободного агента.

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков в конце октября удовлетворил заявление «Уфы» о внесении Мрзляка в заявку вне регистрационного периода.