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16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уфа» подписала контракт с полузащитником Филипом Мрзляком

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Хорватский полузащитник Филип Мрзляк подписал контракт с «Уфой», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Подробности контракта 27-летнего игрока с «Уфой» не уточняются. Мрзляк перешел в российский клуб на правах свободного агента.

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков в конце октября удовлетворил заявление «Уфы» о внесении Мрзляка в заявку вне регистрационного периода.

Ранее футболист выступал за бухарестское «Динамо», в составе которого провел 26 матчей и забил два мяча.

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