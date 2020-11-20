Футболист сборной России Чалов подписал новый контракт с ЦСКА

Всего за клуб Чалов сыграл в 139 матчах, в которых забил 41 гол. В сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 голов. В составе клуба Чалов стал обладателем Кубка России 2018 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять голевых передач.