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20:19 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной России Чалов подписал новый контракт с ЦСКА

ТАСС, 20 ноября. Футболист ЦСКА Федор Чалов подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/24.

Всего за клуб Чалов сыграл в 139 матчах, в которых забил 41 гол. В сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 голов. В составе клуба Чалов стал обладателем Кубка России 2018 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять голевых передач.

ЦСКА (Москва)

ЦСКА после 14 туров занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 31 очко и опережая идущий на втором месте петербургский «Зенит» на один балл.

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