Стадионы на матчах РПЛ в Москве смогут заполняться на 25% до конца года

«Проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В связи с пандемией коронавируса сезон-2019/20 в РПЛ был приостановлен в марте, после трехмесячной паузы розыгрыш чемпионата России возобновился. Согласно регламенту, в восьми оставшихся турах заполняемость стадионов клубов премьер-лиги не превышала 10% от их вместимости, болельщики гостевых команд на арены не допускались.

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С начала сезона-2020/21 на матчах чемпионата России разрешенное число зрителей было увеличено в соответствии с рекомендациями местных властей. В конце сентября было принято решение о разрешении продажи билетов для болельщиков гостевых команд. До этого поклонники выездных клубов могли попасть на трибуны, но в случае их прохода на стадион ответственность за их поведение возлагалась на организатора матча.

Команда Спартак

По ходу сезона было сокращено допустимое количество зрителей на матчах московского «Спартака». В связи с нарушением зрителями масочного режима на матче 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита» Роспотребнадзор запретил красно-белым проводить домашние матчи с присутствием болельщиков.