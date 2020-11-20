Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Уэска
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Бордо
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Шинник
12
Футбол. Первый дивизион
21.11
СКА-Хабаровск
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
21.11
Енисей
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
20:30 (мск), источник: ТАСС

Стадионы на матчах РПЛ в Москве смогут заполняться на 25% до конца года

ТАСС, 20 ноября. Матчи Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве до конца 2020 года будут проходить при допуске не более 25% болельщиков от вместимости стадионов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

«Проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В связи с пандемией коронавируса сезон-2019/20 в РПЛ был приостановлен в марте, после трехмесячной паузы розыгрыш чемпионата России возобновился. Согласно регламенту, в восьми оставшихся турах заполняемость стадионов клубов премьер-лиги не превышала 10% от их вместимости, болельщики гостевых команд на арены не допускались.

РПЛ

С начала сезона-2020/21 на матчах чемпионата России разрешенное число зрителей было увеличено в соответствии с рекомендациями местных властей. В конце сентября было принято решение о разрешении продажи билетов для болельщиков гостевых команд. До этого поклонники выездных клубов могли попасть на трибуны, но в случае их прохода на стадион ответственность за их поведение возлагалась на организатора матча.

Команда
Спартак

По ходу сезона было сокращено допустимое количество зрителей на матчах московского «Спартака». В связи с нарушением зрителями масочного режима на матче 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита» Роспотребнадзор запретил красно-белым проводить домашние матчи с присутствием болельщиков.

Однако позже руководство футбольного клуба направило письмо в адрес надзорного ведомства, где попросило внести изменения в предписании о числе зрителей. После этого «Спартаку» было разрешено провести матч 13-го тура с «Ростовом» в присутствии 2 730 человек, что составляет 6% от общей вместимости «Открытие-Арены». Позднее генеральный директор команды Шамиль Газизов сообщил, что на домашний матч 15-го тура против столичного «Динамо» будут допущены 7 тыс. болельщиков.

Читайте также
 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Сербы лишили РФС и сборную России 2,25 миллиона евро
«Динамо» разберется со «Спартаком»: Топ-5 ставок выходных
Московский «Спартак» прервал серию из пяти побед в КХЛ
Футболист сборной России подписал новый контракт с ЦСКА
Боец MMA «задушил» оппонента редким приемом (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь