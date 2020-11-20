Стадионы на матчах РПЛ в Москве смогут заполняться на 25% до конца года
ТАСС, 20 ноября. Матчи Тинькофф — Российской
ТАСС, 20 ноября. Матчи Тинькофф — Российской
«Проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
В связи с пандемией коронавируса сезон-2019/20 в РПЛ был приостановлен в марте, после трехмесячной паузы розыгрыш чемпионата России возобновился. Согласно регламенту, в восьми оставшихся турах заполняемость стадионов клубов
С начала сезона-2020/21 на матчах чемпионата России разрешенное число зрителей было увеличено в соответствии с рекомендациями местных властей. В конце сентября было принято решение о разрешении продажи билетов для болельщиков гостевых команд. До этого поклонники выездных клубов могли попасть на трибуны, но в случае их прохода на стадион ответственность за их поведение возлагалась на организатора матча.
По ходу сезона было сокращено допустимое количество зрителей на матчах московского «Спартака». В связи с нарушением зрителями масочного режима на матче 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита» Роспотребнадзор запретил
Однако позже руководство футбольного клуба направило письмо в адрес надзорного ведомства, где попросило внести изменения в предписании о числе зрителей. После этого «Спартаку» было разрешено провести матч 13-го тура с «Ростовом» в присутствии 2 730 человек, что составляет 6% от общей вместимости «Открытие-Арены». Позднее генеральный директор команды Шамиль Газизов сообщил, что на домашний матч 15-го тура против столичного «Динамо» будут допущены 7 тыс. болельщиков.