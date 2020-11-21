Матчем «Спартак» — «Динамо» и еще тремя встречами стартует 15-й тур РПЛ
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Четырьмя матчами в субботу стартует 15-й тур Тинькофф — Российской
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Четырьмя матчами в субботу стартует 15-й тур Тинькофф — Российской
Встреча пройдет на «Открытие-Арене» и начнется в 19:00 мск. «Спартак» после 14 туров набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Динамовцы располагаются строчкой ниже с 26 очками. Впервые в истории чемпионатов России между собой сыграют две команды под руководством тренеров из Германии. «Динамо» при Сандро Шварце одержало три победы в последних трех матчах, переиграв «Сочи» (3:1), «Тамбов» (2:1) и «Локомотив» (5:1), а «Спартак» Доменико Тедеско не смог выиграть две последние игры в чемпионате, уступив «Ростову» (0:1) и сыграв вничью с «Уралом» (2:2).
Футболисты обеих команд выйдут на матч в специальных футболках, посвященных Константину Бескову, которому 18 ноября исполнилось бы 100 лет. Бесков выступал за «Динамо» (1941−1954), с которым дважды выиграл чемпионат СССР (1945, 1949) и стал обладателем кубка страны (1953). Под руководством Бескова сборная СССР в 1964 году дошла до финала чемпионата Европы, «Динамо» выиграло Кубок СССР (1967, 1970) и Кубок России (1995), добралось до финала Кубка обладателей кубков (1972), «Спартак» дважды победил в чемпионате СССР (1979, 1987). Интересно, что 75 лет назад, 21 ноября 1945 года, Бесков забил один из мячей в ворота лондонского «Арсенала» (4:3) в матче в рамках турне «Динамо» по Великобритании.
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С повреждениями из расположения сборной России вернулись защитник «Спартака» Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев, их участие в матче под вопросом. Защитник Айртон во время паузы на игры национальных команд простудился. За «Динамо»
Под вопросом участие в игре пропустивших предыдущую встречу Вячеслава Грулева, Николая Комличенко и вратаря Антона Шунина. В составе «Спартака» на поле могут выйти бывшие игроки «Динамо» Роман Зобнин и Александр Кокорин. В прошлом сезоне Зобнин отметился победным голом в ворота
Действующий чемпион России «Зенит» на выезде сыграет с «Ахматом», встреча начнется в 16:30 мск. Команда из Грозного выиграла три последних матча и с 23 очками занимает седьмое место в таблице. «Зенит» идет на втором месте, имея в активе 30 очков, и отстает от лидирующего ЦСКА на один балл. «Зенит» не может одержать победу в Грозном с 2015 года, в последних пяти встречах дважды победу праздновали хозяева, трижды была зафиксирована ничья.
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«Локомотив» на своем поле примет тульский «Арсенал», матч начнется в 19:00 мск. Железнодорожники потерпели три поражения подряд и опустились на восьмое место в турнирной таблице с 21 очком.
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов в прошлом туре дебютировал на своем посту домашней ничьей с «Ротором» (1:1). Туляки с 13 очками находятся на 12-м месте.
В стартовом матче игрового дня «Краснодар» примет «Тамбов», встреча начнется в 14:00 мск. Команда Мурада Мусаева потерпела пять поражений подряд во всех турнирах (два в Лиге чемпионов и три в РПЛ) и опустилась на десятое место с 18 очками. В расположении национальной команды тест на коронавирус вратаря Матвея Сафонова показал сомнительный результат.
«Тамбов» же испытывает финансовые проблемы. Генеральный директор клуба Ольга Коновалова сообщила ТАСС, что футболисты написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. В противном случае игроки собираются бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против «Спартака». Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков не исключил вероятности снятия команды с розыгрыша чемпионата.