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00:53 (мск), источник: ТАСС

Матчем «Спартак» — «Динамо» и еще тремя встречами стартует 15-й тур РПЛ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Четырьмя матчами в субботу стартует 15-й тур Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). В центральной игре дня московский «Спартак» примет столичное «Динамо».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча пройдет на «Открытие-Арене» и начнется в 19:00 мск. «Спартак» после 14 туров набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Динамовцы располагаются строчкой ниже с 26 очками. Впервые в истории чемпионатов России между собой сыграют две команды под руководством тренеров из Германии. «Динамо» при Сандро Шварце одержало три победы в последних трех матчах, переиграв «Сочи» (3:1), «Тамбов» (2:1) и «Локомотив» (5:1), а «Спартак» Доменико Тедеско не смог выиграть две последние игры в чемпионате, уступив «Ростову» (0:1) и сыграв вничью с «Уралом» (2:2).

Команда
Спартак

Футболисты обеих команд выйдут на матч в специальных футболках, посвященных Константину Бескову, которому 18 ноября исполнилось бы 100 лет. Бесков выступал за «Динамо» (1941−1954), с которым дважды выиграл чемпионат СССР (1945, 1949) и стал обладателем кубка страны (1953). Под руководством Бескова сборная СССР в 1964 году дошла до финала чемпионата Европы, «Динамо» выиграло Кубок СССР (1967, 1970) и Кубок России (1995), добралось до финала Кубка обладателей кубков (1972), «Спартак» дважды победил в чемпионате СССР (1979, 1987). Интересно, что 75 лет назад, 21 ноября 1945 года, Бесков забил один из мячей в ворота лондонского «Арсенала» (4:3) в матче в рамках турне «Динамо» по Великобритании.

«Динамо» не может выиграть у «Спартака» на протяжении двух последних сезонов. Три победы на счету красно-белых, одна встреча завершилась вничью. Всего же в чемпионатах России команды провели между собой 56 матчей, в которых «Спартак» побеждал 29 раз, «Динамо» — 9, а 18 игр завершились ничейным исходом.

Команда
Динамо

С повреждениями из расположения сборной России вернулись защитник «Спартака» Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев, их участие в матче под вопросом. Защитник Айртон во время паузы на игры национальных команд простудился. За «Динамо» из-за дисквалификации не сыграет бывший капитан красно-белых защитник Сергей Паршивлюк, а также полузащитник Себастьян Шиманьский. Польский футболист является одним из трех игроков команды (наряду с Дмитрием Скопинцевым и Даниилом Фоминым), выходивших в стартовом составе во всех играх чемпионата.

Под вопросом участие в игре пропустивших предыдущую встречу Вячеслава Грулева, Николая Комличенко и вратаря Антона Шунина. В составе «Спартака» на поле могут выйти бывшие игроки «Динамо» Роман Зобнин и Александр Кокорин. В прошлом сезоне Зобнин отметился победным голом в ворота бело-голубых (2:0), а Кокорин, выступая за «Сочи», на последней минуте сравнял счет в игре с бывшей командой (1:1).

Премьер-лига 2020/2021
Тур 15, 21.11.2020, 19:00

Спартак-Динамо-
Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 15, 21.11.2020, 16:30

Ахмат-Зенит-

«Краснодар» и «Локомотив» попытаются прервать полосу неудач

Действующий чемпион России «Зенит» на выезде сыграет с «Ахматом», встреча начнется в 16:30 мск. Команда из Грозного выиграла три последних матча и с 23 очками занимает седьмое место в таблице. «Зенит» идет на втором месте, имея в активе 30 очков, и отстает от лидирующего ЦСКА на один балл. «Зенит» не может одержать победу в Грозном с 2015 года, в последних пяти встречах дважды победу праздновали хозяева, трижды была зафиксирована ничья.

У «Зенита» под вопросом участие в матче Малкома, Себастьяна Дриусси и Сердара Азмуна, также неизвестно, кто будет капитаном сине-бело-голубых. Накануне матча прошлого тура с «Краснодаром» (3:1) в сети появилось резонансное видео с участием Артема Дзюбы, форвард вышел в стартовом составе, но капитаном команды был защитник Деян Ловрен. Дзюба также был отцеплен из состава сборной России, несмотря на победный гол в ворота «Краснодара». В той же игре нападающий не реализовал пенальти.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 15, 21.11.2020, 19:00

Локомотив-Арсенал Т-

«Локомотив» на своем поле примет тульский «Арсенал», матч начнется в 19:00 мск. Железнодорожники потерпели три поражения подряд и опустились на восьмое место в турнирной таблице с 21 очком. Красно-зеленым в предстоящей встрече не помогут дисквалифицированные вратарь Гилерме и защитник Слободан Райкович, из-за травм до зимней паузы не сыграют нападающий Федор Смолов и полузащитник Дмитрий Баринов.

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов в прошлом туре дебютировал на своем посту домашней ничьей с «Ротором» (1:1). Туляки с 13 очками находятся на 12-м месте. Из-за травм у гостей не сыграют Евгений Луценко и Кирилл Комбаров.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 15, 21.11.2020, 14:00

Краснодар-Тамбов-

В стартовом матче игрового дня «Краснодар» примет «Тамбов», встреча начнется в 14:00 мск. Команда Мурада Мусаева потерпела пять поражений подряд во всех турнирах (два в Лиге чемпионов и три в РПЛ) и опустилась на десятое место с 18 очками. В расположении национальной команды тест на коронавирус вратаря Матвея Сафонова показал сомнительный результат. Из-за дисквалификации не сыграет защитник Кайо, а из-за травмы игру пропустит Сергей Петров.

«Тамбов» же испытывает финансовые проблемы. Генеральный директор клуба Ольга Коновалова сообщила ТАСС, что футболисты написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. В противном случае игроки собираются бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против «Спартака». Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков не исключил вероятности снятия команды с розыгрыша чемпионата.

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