Мешков и Казарцев заменены из-за сомнительных результатов тестов на COVID

Игра между «Ротором» и «Уралом» состоится в воскресенье в Волгограде.

«Вместо Виталия Мешкова судьей матча “Ротор” — “Урал” назначен Владимир Москалёв, вместо Василия Казарцева в качестве VAR будет работать Евгений Турбин», — говорится в сообщении.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 15, 22.11.2020, 16:30 Ротор - Урал -