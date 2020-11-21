Мешков и Казарцев заменены из-за сомнительных результатов тестов на COVID
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Главный арбитр матча 15-го тура чемпионата России по футболу между «Ротором» и «Уралом» Виталий Мешков не сможет работать на игре
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Главный арбитр матча 15-го тура чемпионата России по футболу между «Ротором» и «Уралом» Виталий Мешков не сможет работать на игре
Игра между «Ротором» и «Уралом» состоится в воскресенье в Волгограде.
«Вместо Виталия Мешкова судьей матча “Ротор” — “Урал” назначен Владимир Москалёв, вместо Василия Казарцева в качестве VAR будет работать Евгений Турбин», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в воскресном матче «Рубин» — «Ростов» в Казани Москалёва на VAR заменит Сергей Карасев, который днем ранее должен работать главным арбитром матча «Ахмат» — «Зенит» в Грозном.