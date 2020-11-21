Вратарь «Краснодара» Сафонов не попал в заявку на матч РПЛ с «Тамбовом»

В понедельник после гостевого матча пятого тура группового этапа Лиги наций сборной России со сборной Турции (2:3) тест на коронавирус 21-летнего игрока показал сомнительный результат. Из-за этого он пропустил встречу заключительного тура группового этапа Лиги наций против сборной Сербии (0:5).