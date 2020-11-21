Вратарь «Краснодара» Сафонов не попал в заявку на матч РПЛ с «Тамбовом»
ТАСС, 21 ноября. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не вошел в заявку на матч 15-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 21 ноября. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не вошел в заявку на матч 15-го тура Тинькофф — Российской
В понедельник после гостевого матча пятого тура группового этапа Лиги наций сборной России со сборной Турции (2:3) тест на коронавирус 21-летнего игрока показал сомнительный результат.
Место в воротах «Краснодара» в матче с «Тамбовом» займет Евгений Городов. Матч пройдет в субботу в Краснодаре и начнется в 14:00 мск.
«Краснодар» в турнирной таблице чемпионата России занимает 10-е место, набрав 18 очков. «Тамбов» с 12 очками идет 13-м.