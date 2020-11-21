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14:38 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Краснодара» Сафонов не попал в заявку на матч РПЛ с «Тамбовом»

ТАСС, 21 ноября. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не вошел в заявку на матч 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова». Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник после гостевого матча пятого тура группового этапа Лиги наций сборной России со сборной Турции (2:3) тест на коронавирус 21-летнего игрока показал сомнительный результат. Из-за этого он пропустил встречу заключительного тура группового этапа Лиги наций против сборной Сербии (0:5).

Место в воротах «Краснодара» в матче с «Тамбовом» займет Евгений Городов. Матч пройдет в субботу в Краснодаре и начнется в 14:00 мск.

«Краснодар» в турнирной таблице чемпионата России занимает 10-е место, набрав 18 очков. «Тамбов» с 12 очками идет 13-м.

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