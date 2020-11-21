«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал трехматчевую серию поражений в РПЛ

Гол забил Реми Кабелла (17-я минута). На 18-й минуте отличился полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков, но взятие ворот было отменено после подсказки арбитров, отвечавших за систему видеоассистента рефери (VAR), из-за офсайда.

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На 60-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Краснодара» Егор Сорокин, четырьмя минутами позднее по аналогичной причине поле досрочно покинул игрок обороны «Тамбова» Вараздат Ароян.

Команда Краснодар

«Краснодар» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах (одна ничья, пять поражений подряд). «Тамбов» ни разу не обыгрывал «Краснодар» в матчах чемпионата России.

«Краснодар», набравший 21 очко, занимает девятое место в таблице РПЛ, «Тамбов» идет 13-м, в активе команды 12 очков.