«Спартак» — «Динамо»: Стартовые составы команд на московское дерби

Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).