«Спартак» — «Динамо»: Стартовые составы команд на московское дерби
Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Спартак» — «Динамо».
Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Спартак» — «Динамо».
Встреча 15-го тура Российской
Опубликованы стартовые составы команд.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Кокорин, Понсе, Ларссон.
Запасные: Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Урунов.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Нойштедтер, Фомин, Лесовой, Моро, Н’Жье, Комличенко.
Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Зорин, Рауш, Каборе, Терехов, Грулёв, Карапузов, Школик, Захарян, Тюкавин.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из