Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Сельта
22
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Аталанта
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Сент-Этьен
41
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Динамо
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Реал
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Факел
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Брайтон & Хоув
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Байер
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вердер
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Штутгарт
33
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Вольфсбург
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чертаново
Иртыш
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Лацио
02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Зенит
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Динамо Бр
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Леванте
Эльче
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Челси
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чайка
Текстильщик
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Оренбург
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Торпедо М
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Томь
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Тамбов
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нефтехимик
10
Все события
Фоторепортажи
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
21:05 (мск), источник: Sport24

Семак: О судействе — либо хорошо, либо ничего. Не буду обсуждать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Ахматом» (2:2) в матче 15-го тура РПЛ и оценил судейство Сергея Карасева.

Наверх
Источник: Sport24

— Непростая игра, как и ожидалось. Естественно, футболисты, которые вернулись, все в разном состоянии. Нужно было забивать в тех хороших моментах, которые у нас были во втором тайме, тогда бы, думаю, смогли бы увезти три очка. График у нас плотный, будем восстанавливаться и готовиться к следующему матчу.

— Согласны ли вы с назначением пенальти и удалением Ракицкого? Есть ли вопросы к работе Карасева?

— Что касается судейства — либо хорошо, либо ничего. Я эту тему не буду обсуждать. Достаточно людей, которые с удовольствием обсудят эти моменты.

— Наиграл ли Ракицкий на две желтые карточки?

— Из той же категории. Я не видел момента с карточкой. Что касается фола, то его не было. Что касается второй — не видел, за что он получил желтую, нужно посмотреть повтор. С бровки было непохоже, что это фол, который тянул на предупреждение.

— Удивило ли вас, что эпизод в штрафной «Ахмата» с вероятным пенальти не рассматривался VAR?

— Опять же вопрос по поводу судейства. Ничего не буду говорить — и по поводу судей на VAR в том числе. Про судейство не хотелось бы говорить абсолютно, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Ахмат
2:2
Первый тайм: 1:1
Зенит
 Модель Playboy смотрит видео Дзюбы и комментирует
«Попа у меня сочная». Жена хоккеиста Тихонова призналась, что страдала анорексией
Зобнин затащил дерби с «Динамо», но у «Спартака» все плохо
Судья убил «Зенит» в Грозном, назначив очень странный пенальти
«Краснодар» победил и прервал трехматчевую серию поражений в РПЛ
«Челси» победил в матче АПЛ и вышел на первое место
Зидан остался без Бензема и Рамоса и не смог обыграть Эмери
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
«Тоттенхэм» играет с «Манчестер Сити» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь