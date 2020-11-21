Семак: О судействе — либо хорошо, либо ничего. Не буду обсуждать
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Ахматом» (2:2) в матче 15-го тура РПЛ и оценил судейство Сергея Карасева.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Ахматом» (2:2) в матче 15-го тура РПЛ и оценил судейство Сергея Карасева.
— Непростая игра, как и ожидалось. Естественно, футболисты, которые вернулись, все в разном состоянии. Нужно было забивать в тех хороших моментах, которые у нас были во втором тайме, тогда бы, думаю, смогли бы увезти три очка. График у нас плотный, будем восстанавливаться и готовиться к следующему матчу.
— Согласны ли вы с назначением пенальти и удалением Ракицкого? Есть ли вопросы к работе Карасева?
— Что касается судейства — либо хорошо, либо ничего. Я эту тему не буду обсуждать. Достаточно людей, которые с удовольствием обсудят эти моменты.
— Наиграл ли Ракицкий на две желтые карточки?
— Из той же категории. Я не видел момента с карточкой. Что касается фола, то его не было. Что касается второй — не видел, за что он получил желтую, нужно посмотреть повтор. С бровки было непохоже, что это фол, который тянул на предупреждение.
— Удивило ли вас, что эпизод в штрафной «Ахмата» с вероятным пенальти не рассматривался VAR?
— Опять же вопрос по поводу судейства. Ничего не буду говорить — и по поводу судей на VAR в том числе. Про судейство не хотелось бы говорить абсолютно, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».