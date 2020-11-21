«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Команда Спартак

Счет открыл на 79-й минуте футболист «Динамо» Дмитрий Скопинцев. У хозяев на 85-й минуте отличился Роман Зобнин.

Встреча была посвящена дню рождения Константина Бескова — 18 ноября тренеру могло бы исполниться 100 лет. Футболисты обеих команд вышли в специальных футболках памяти Бескова, а болельщики красно-белых вывесили на стадионе баннер с его цитатой о «Спартаке». Бесков выступал за «Динамо» (1941−1954), с которым дважды выиграл чемпионат СССР (1945, 1949) и стал обладателем кубка страны (1953). Под руководством Бескова сборная СССР в 1964 году дошла до финала чемпионата Европы, «Динамо» выиграло Кубок СССР (1967, 1970) и Кубок России (1995), добралось до финала Кубка обладателей кубков (1972), «Спартак» дважды победил в чемпионате СССР (1979, 1987).

На данный момент оба клуба возглавляют немецкие специалисты: «Спартаком» с октября 2019 года руководит Доменико Тедеско, «Динамо» с сентября текущего года возглавляет Сандро Шварц.

«Динамо» не может выиграть у «Спартака» на протяжении пяти матчей (две ничьи, три поражения). В чемпионате России команды провели 57-ю встречу: на счету «Спартака» 29 побед, у «Динамо» — девять, ничья для клубов стала 19-й.