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21:11 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» сыграл дома вничью со счетом 1:1 со столичным «Динамо» в матче 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на стадионе «Открытие-Арена», красно-белым было разрешено допустить на стадион до 7 тыс. зрителей.

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Источник: РИА "Новости"
Команда
Спартак

Счет открыл на 79-й минуте футболист «Динамо» Дмитрий Скопинцев. У хозяев на 85-й минуте отличился Роман Зобнин.

Встреча была посвящена дню рождения Константина Бескова — 18 ноября тренеру могло бы исполниться 100 лет. Футболисты обеих команд вышли в специальных футболках памяти Бескова, а болельщики красно-белых вывесили на стадионе баннер с его цитатой о «Спартаке». Бесков выступал за «Динамо» (1941−1954), с которым дважды выиграл чемпионат СССР (1945, 1949) и стал обладателем кубка страны (1953). Под руководством Бескова сборная СССР в 1964 году дошла до финала чемпионата Европы, «Динамо» выиграло Кубок СССР (1967, 1970) и Кубок России (1995), добралось до финала Кубка обладателей кубков (1972), «Спартак» дважды победил в чемпионате СССР (1979, 1987).

На данный момент оба клуба возглавляют немецкие специалисты: «Спартаком» с октября 2019 года руководит Доменико Тедеско, «Динамо» с сентября текущего года возглавляет Сандро Шварц.

«Динамо» не может выиграть у «Спартака» на протяжении пяти матчей (две ничьи, три поражения). В чемпионате России команды провели 57-ю встречу: на счету «Спартака» 29 побед, у «Динамо» — девять, ничья для клубов стала 19-й.

«Спартак» по итогам первого тура занимает третье место таблицы, набрав 29 очков в 15 матчах, следом с 27 очками идет «Динамо». В следующем туре красно-белые встретятся 29 ноября дома с «Ротором», бело-голубые днем ранее сыграют на выезде с «Ростовом».

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