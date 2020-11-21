«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» сыграл дома вничью со счетом 1:1 со столичным «Динамо» в матче 15-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» сыграл дома вничью со счетом 1:1 со столичным «Динамо» в матче 15-го тура Тинькофф — Российской
Счет открыл на 79-й минуте футболист «Динамо» Дмитрий Скопинцев. У хозяев на 85-й минуте отличился Роман Зобнин.
Встреча была посвящена дню рождения Константина Бескова — 18 ноября тренеру могло бы исполниться 100 лет. Футболисты обеих команд вышли в специальных футболках памяти Бескова, а болельщики
«Динамо» не может выиграть у «Спартака» на протяжении пяти матчей (две ничьи, три поражения). В чемпионате России команды провели 57-ю встречу: на счету «Спартака» 29 побед, у «Динамо» — девять, ничья для клубов стала 19-й.
«Спартак» по итогам первого тура занимает третье место таблицы, набрав 29 очков в 15 матчах, следом с 27 очками идет «Динамо». В следующем туре