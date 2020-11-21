Зобнин затащил дерби с «Динамо», но у «Спартака» все плохо — три матча без побед
У ЦСКА появился шанс оторваться.
У ЦСКА появился шанс оторваться.
«Динамо» не только несколько лет не побеждало «Спартак», но и два года не могло ему забить, однако к дерби соперники подошли без выраженных ролей фаворита и андердога. «Спартак» был выше в таблице, но забуксовал и не мог победить уже два тура, а
После скандала, связанного со сборной, «Спартак» лишился Александра Соболева (Кокорин вышел в старте впервые за месяц), а Ларссон снова занял место поникшего Бакаева (как и с «Уралом» в прошлом туре). У «Динамо» тоже были потери: Шварц остался без возможности выпустить воспитанника
За первые 20 минут «Динамо» перебило соперника в четыре раза (2:0 по ударам в створ). Максименко, который ошибся на выходе (после этого «Спартак» простил Фомин, не попав в пустые ворота) на одном из первых угловых в матче, ближе к середине тайма исправился — сначала потащил роскошный удар Фомина, а потом испортил добивание от Н’Жи.
После неудачного старта «Спартак» быстро привык к новому «Динамо»: организовал чуть ли не навал, не выпуская соперника несколько минут из своей штрафной, и мог наказывать
Большая часть второго тайма во многом была похожа на первый — правда, на этот раз активнее начал «Спартак». Удержать инициативу надолго не получалось ни у кого, плюс снова тащили вратари. На 75-й минуте Тедеско убрал Кокорина, который снова не показал, почему его переход вызвал столько шума этим летом. Александр неплохо пасовал и помогал Мозесу справа, но убойный момент в первом тайме загубил без шансов и лениво открывался под передачи: совсем не то для принципиальной игры против бывшего клуба.
Голы пошли уже после того, как Александр покинул поле. Сначала своего добился защитник Скопинцев, до этого несколько раз неудачно пробовавший прострелить Максименко: повезло с удачным отскоком от Крала в опорной зоне
Все шло к тому, что Шварц выиграет четыре из четырех первых матча во главе
При том, как складывалась игра, «Спартаку» нет смысла сетовать на результат — могло быть гораздо хуже. Но поводы для беспокойства у Тедеско и болельщиков есть:
Сегодня же потерял очки «Зенит» (сыграл вничью в Грозном), так что у ЦСКА на руках все карты — если команда сможет завтра разобраться с «Сочи», армейцы упрочат свое лидерство в чемпионате. Хотя до комфортного отрыва