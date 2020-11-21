Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Сельта
22
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Аталанта
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Сент-Этьен
41
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Динамо
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Реал
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Факел
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Брайтон & Хоув
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Байер
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вердер
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Штутгарт
33
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Вольфсбург
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чертаново
Иртыш
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Лацио
02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Зенит
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Динамо Бр
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Леванте
Эльче
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Челси
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чайка
Текстильщик
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Оренбург
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Торпедо М
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Томь
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Тамбов
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нефтехимик
10
Все события
Фоторепортажи
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
21:40 (мск), источник: Sport24

Зобнин затащил дерби с «Динамо», но у «Спартака» все плохо — три матча без побед

У ЦСКА появился шанс оторваться.

Наверх
Источник: Sport24

«Динамо» не только несколько лет не побеждало «Спартак», но и два года не могло ему забить, однако к дерби соперники подошли без выраженных ролей фаворита и андердога. «Спартак» был выше в таблице, но забуксовал и не мог победить уже два тура, а бело-голубые преобразились с приездом тренера Шварца — три победы в трех турах и избиение «Локо» 5:1.

После скандала, связанного со сборной, «Спартак» лишился Александра Соболева (Кокорин вышел в старте впервые за месяц), а Ларссон снова занял место поникшего Бакаева (как и с «Уралом» в прошлом туре). У «Динамо» тоже были потери: Шварц остался без возможности выпустить воспитанника красно-белых Паршивлюка и праймового Шиманьского, у которого больше всех голевых передач (5) в РПЛ в этом сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

За первые 20 минут «Динамо» перебило соперника в четыре раза (2:0 по ударам в створ). Максименко, который ошибся на выходе (после этого «Спартак» простил Фомин, не попав в пустые ворота) на одном из первых угловых в матче, ближе к середине тайма исправился — сначала потащил роскошный удар Фомина, а потом испортил добивание от Н’Жи.

Во время загрузки произошла ошибка.

После неудачного старта «Спартак» быстро привык к новому «Динамо»: организовал чуть ли не навал, не выпуская соперника несколько минут из своей штрафной, и мог наказывать бело-голубых — вернувшийся в состав Шунин переправил убойный выстрел Зобнина в штангу. Ближе к перерыву соперники успокоились, но хавбек «Динамо» Моро напоследок оформил еще один мощный момент: зарядил из чужой опорной зоны в перекладину.

Большая часть второго тайма во многом была похожа на первый — правда, на этот раз активнее начал «Спартак». Удержать инициативу надолго не получалось ни у кого, плюс снова тащили вратари. На 75-й минуте Тедеско убрал Кокорина, который снова не показал, почему его переход вызвал столько шума этим летом. Александр неплохо пасовал и помогал Мозесу справа, но убойный момент в первом тайме загубил без шансов и лениво открывался под передачи: совсем не то для принципиальной игры против бывшего клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Голы пошли уже после того, как Александр покинул поле. Сначала своего добился защитник Скопинцев, до этого несколько раз неудачно пробовавший прострелить Максименко: повезло с удачным отскоком от Крала в опорной зоне красно-белых.

Все шло к тому, что Шварц выиграет четыре из четырех первых матча во главе бело-голубых, но ситуацию исправил Зобнин (как и Кокорин, воспитанник «Динамо»). Хавбек в одиночку сделал гол, протащив мяч из опорной зоны, и не стал прятать эмоции. Да и не с чего: Роман провел роскошный матч — показал лучшую статистику точности передач без учета защитников (у них все же другие условия) на обе команды и нанес 6 ударов по воротам.

При том, как складывалась игра, «Спартаку» нет смысла сетовать на результат — могло быть гораздо хуже. Но поводы для беспокойства у Тедеско и болельщиков есть: красно-белые не побеждают уже три матча (раньше было поражение от «Ростова» и ничья в Екатеринбурге). Кажется, серия несколько затянулась.

Сегодня же потерял очки «Зенит» (сыграл вничью в Грозном), так что у ЦСКА на руках все карты — если команда сможет завтра разобраться с «Сочи», армейцы упрочат свое лидерство в чемпионате. Хотя до комфортного отрыва красно-синим в любом случае еще далеко.

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
 Модель Playboy смотрит видео Дзюбы и комментирует
«Попа у меня сочная». Жена хоккеиста Тихонова призналась, что страдала анорексией
Судья убил «Зенит» в Грозном, назначив очень странный пенальти
«Краснодар» победил и прервал трехматчевую серию поражений в РПЛ
«Челси» победил в матче АПЛ и вышел на первое место
Зидан остался без Бензема и Рамоса и не смог обыграть Эмери
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
«Тоттенхэм» играет с «Манчестер Сити» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь