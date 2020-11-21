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21:43 (мск), источник: ТАСС

Мещеряков заявил, что останется на посту председателя совета директоров «Локомотива»

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Анатолий Мещеряков останется на посту председателя совета директоров футбольного клуба «Локомотив». Об этом он заявил ТАСС в субботу после победы железнодорожников в матче 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом» (1:0).

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Источник: РИА "Новости"

Ранее источник в железнодорожной отрасли сообщил ТАСС, что Мещеряков 21 ноября покинет пост заместителя генерального директора РЖД. Мещеряков занимает должность председателя совета директоров «Локомотива» с 2016 года.

«Не верьте слухам, к футбольному клубу это не имеет никакого отношения, — сказал Мещеряков. — Остаюсь ли я председателем совета директоров футбольного клуба “Локомотив”? Конечно».

Также он подчеркнул, что вопрос его ухода с руководящего поста в клубе не обсуждается.

«Локомотив» прервал серию из трех поражений и поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Ребята молодцы, они завоевали важные три очка. Готовимся к следующей игре», — сказал Мещеряков.

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