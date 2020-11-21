Мещеряков заявил, что останется на посту председателя совета директоров «Локомотива»

Ранее источник в железнодорожной отрасли сообщил ТАСС, что Мещеряков 21 ноября покинет пост заместителя генерального директора РЖД. Мещеряков занимает должность председателя совета директоров «Локомотива» с 2016 года.

«Не верьте слухам, к футбольному клубу это не имеет никакого отношения, — сказал Мещеряков. — Остаюсь ли я председателем совета директоров футбольного клуба “Локомотив”? Конечно».

Также он подчеркнул, что вопрос его ухода с руководящего поста в клубе не обсуждается.