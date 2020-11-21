Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Барселона
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта
Боруссия Д
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Сельта
42
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Аталанта
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Сент-Этьен
41
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Динамо
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Реал
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Факел
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Брайтон & Хоув
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Байер
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вердер
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Штутгарт
33
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Вольфсбург
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чертаново
Иртыш
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Лацио
02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Зенит
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Динамо Бр
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Леванте
Эльче
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Челси
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чайка
Текстильщик
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Оренбург
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Торпедо М
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Томь
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Тамбов
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нефтехимик
10
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
8Сербия забила пять мячей сборной России в Лиге наций
22:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локо» выиграл впервые за месяц. И отметил годовщину первого чемпионства

Красно-зеленые на своем поле переиграли «Арсенал» — 1:0.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В субботу — ровно 18 лет первому чемпионству «Локомотива». 21 ноября 2002 года на еще старом стадионе «Динамо» железнодорожники в «золотом» матче обыграли ЦСКА и взяли титул. Перед началом встречи с «Арсеналом», когда пришла пора объявления стартовых составов, диктор в Черкизове напомнил о памятной дате и назвал состав «Локо» в том матче, а портреты игроков появились на табло.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следом за этим показали и хайлайты: гол Лоськова, спасения Нигматуллина, вернувшегося в середине того сезона из Италии, но не в «Локомотив», а в ЦСКА, счастливую кучу-малу после финального свистка, рядом с которой стоял с микрофоном в руках молодой тогда репортер спортивной редакции канала РТР (ныне «Россия») Дмитрий Губерниев. Вызывает, конечно, приступ ностальгии вперемешку с сентиментальностью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Другое дело, что у собравшихся на трибунах немногочисленных зрителей особой реакции это не вызвало. Даже фамилии «золотого» состава проскандировать толком не получилось. Зато, как только начался матч, навязшую в зубах речовку про отставку генерального директора «Локо» Василия Кикнадзе прокричали громко и внятно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя по большей части фанатская трибуна просто смотрела футбол в тишине. А основным саундтреком матча стал шум, производимый гостевым фан-сектором — там собралось человек 40, притащивших с собой еще и барабан. Все это было немного заунывно, но в какой-то момент даже начало складываться ощущение, что матч проходит в Туле.

Правда, происходившее на поле, особенно в первом тайме, не сильно располагало к бурному выплеску эмоций. Скорее, вгоняло в сон. Поначалу «Локо» провел пару неплохих комбинаций с участием Зе Луиша, Эдера и Миранчука, но все это быстро сошло на нет. Хотя момент у хозяев был: Зе Луиш выскочил один на один с Нигматуллиным, но не смог перебросить мяч через вратаря. Максимальная реализация никогда не была сильной стороной африканца.

Зато он, как обычно, выдавал большой объем работы: цеплялся за мячи, много двигался, активно прессинговал. Через полчаса после начала матча Зе даже сбросил перчатки, выкинув их за боковую линию. А незадолго до перерыва, после очередной игры в «собачки», которую устроили ему защитники «Арсенала», африканец развернулся к партнерам и всплеснул руками — мол, давайте побегайте уже, чего я один тут ношусь.

Зе Луиш даже забил во втором тайме, причем сам этот гол и создал. Сначала выиграл борьбу у двух соперников в центре поля после выноса Мурило, а потом первым успел к прострелу Миранчука.

Радость, правда, была недолгой: рефери Алексей Сухой после подсказки ВАР гол отменил, посчитав, что африканец, принимая мяч, сыграл рукой. На повторах видно, что так оно и было.

К этому моменту «Локо» уже играл вдесятером. В самой концовке первого тайма Чорлука получил второе предупреждение — хорват проспал рывок Хлусевича и схватил белоруса рукой. Этот момент придал совсем уж вялой игре солидный заряд бодрости, и во втором тайме было уже куда веселее.

А в роли главного героя выступил в том числе и Сухой. Он не только выгнал с поля Чорлуку и отменил гол Зе Луиша, но и назначил пенальти в ворота «Арсенала» после долгого просмотра повторов: Игнатьев зацепился за ногу Хлусевича. Миранчук с 11-метровой отметки не промазал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Только после этого гости вспомнили, что, вообще-то, они играют в большинстве. И даже создали момент, но «Локо» спас Коченков — он отчаянно разминался весь матч, пытаясь согреться, и не зря.

«Локомотив» прервал серию из трех подряд поражений в РПЛ и серию из шести кряду матчей без побед во всех турнирах — до того на своем поле была обыграна «Уфа» 17 октября. Кстати, с тем же счетом 1:0.

Локомотив — Арсенал Т.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал Т
 «Зенит»: есть ли жизнь без Дзюбы
Майк Тайсон — Рой Джонс. Главное о бое легенд
Зобнин затащил дерби с «Динамо», но у «Спартака» все плохо
Судья убил «Зенит» в Грозном, назначив очень странный пенальти
Туктамышева победила. Невероятная развязка «Гран-при России»
Зидан остался без Бензема и Рамоса и не смог обыграть Эмери
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
«Бавария» спаслась от проигрыша в матче Бундеслиги (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь